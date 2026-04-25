تقلبات أسعار الذهب في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمة الإيرانية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في آخر التداولات، لكنها تكبدت أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع بسبب المخاوف من التضخم وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خاصةً الأزمة الإيرانية. تأثرت الأسعار أيضًا بقوة الدولار الأمريكي وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي.

شهدت أسواق الذهب تقلبات ملحوظة في نهاية تداولاتها ليوم 25 أبريل 2026، حيث سجلت الأسعار ارتفاعًا طفيفًا، لكنها اختتمت الأسبوع بتكبد أول خسارة أسبوعية منذ خمسة أسابيع.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة عدم اليقين والقلق التي تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف المتزايدة بشأن التضخم وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الأزمة الإيرانية المستمرة. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.33% ليصل إلى 4,709.25 دولارًا للأوقية، إلا أن السعر الإجمالي للأسبوع شهد انخفاضًا بنسبة 2.5%. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب المقرر تسليمها في شهر يونيو القادم بنسبة 0.36% لتصل إلى 4,740.9 دولارًا، مع تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.84%.

يعكس هذا التذبذب في الأسعار حالة الارتباك التي يعيشها المستثمرون، حيث يحاولون تقييم المخاطر والفرص في ظل هذه الظروف غير المستقرة. إن تأثير الأزمة الإيرانية على أسعار الذهب يتجاوز مجرد المخاوف من تعطيل الإمدادات؛ بل يمتد ليشمل تأثيرها على السياسات النقدية للبنوك المركزية، وعلى توقعات النمو الاقتصادي العالمي. فكلما اشتدت حدة التوترات، زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

وعلى العكس من ذلك، فإن أي مؤشرات على تخفيف التوترات أو إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار. إن هذه الديناميكية تجعل من الصعب على المستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، وتزيد من تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي تلعب دورًا هامًا في تحديد أسعار الذهب. فكلما ارتفع الدولار، أصبح الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يقلل من الطلب عليه ويضغط على الأسعار.

وفي شهر مارس الماضي، شهد الذهب انخفاضًا ملحوظًا بسبب تعزيز الدولار وتصاعد المخاوف بشأن التضخم، مما أثر سلبًا على الطلب عليه. إن هذه العوامل المتشابكة تجعل من الصعب التنبؤ بمسار أسعار الذهب في المستقبل القريب. يتطلب الأمر مراقبة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية، وتحليل دقيق للبيانات الاقتصادية، لتقييم المخاطر والفرص بشكل صحيح. إن الاستثمار في الذهب يتطلب فهمًا عميقًا لهذه العوامل، وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق.

لا يمكن الاعتماد على التوقعات قصيرة الأجل، بل يجب التركيز على الرؤية طويلة الأجل، والاستعداد للتعامل مع التقلبات المحتملة. إن الذهب يظل خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تنويع محافظهم الاستثمارية، والتحوط ضد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. لكن يجب أن يتم ذلك بحذر وعناية، وبناءً على تحليل دقيق ومستقل





