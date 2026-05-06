تقرير اقتصادي: تحولات الطاقة في العراق وليبيا واستراتيجيات مالية في سوريا ومصر

تحليل شامل لتراجع صادرات النفط العراقية، وإطلاق خطة المصرف المركزي السوري 2026-2030، ومؤشرات النمو في القطاعات المصرية، وتطورات إنتاج الغاز الليبي والأسواق العالمية.

يشهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولات ملحوظة ومتقلبة، حيث تشير أحدث البيانات والتقارير الصادرة عن برامج الشحن الدولية إلى تراجع ملموس في وتيرة صادرات النفط الخام العراقية المتجهة نحو تركيا عبر خط أنابيب كركوك جيهان.

ومن المقرر أن تبلغ هذه الصادرات نحو 128 ألف برميل يومياً خلال شهر مايو الحالي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة تصل إلى 28 في المائة مقارنة بمستويات شهر أبريل الماضي التي بلغت 177 ألف برميل يومياً. وتتوزع هذه الكميات بحيث تستقبل شركة توبراس التركية نحو 30 ألف برميل يومياً عبر أربع شحنات موجهة إلى كيريكالي، بينما يتم تحميل الكميات المتبقية على ناقلات بحرية من ميناء جيهان.

وتكمن أهمية هذا الميناء في كونه منفذاً حيوياً يقلل من اعتماد العراق على موانئ الخليج، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات التي تحيط بمضيق هرمز، مما يجعل أي تراجع في هذا المسار يشكل تحدياً لوجستياً واقتصادياً. وفي سياق متصل بقطاع الطاقة الإقليمي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن تقدم كبير في مشروع استغلال الغاز بحقل البوري، حيث انتهت شركة مليتة للنفط والغاز من كافة أعمال التصنيع والتجميع للمعدات اللازمة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي في شهر سبتمبر المقبل، مما يعزز من قدرات ليبيا في تزويد الأسواق بالطاقة.

وفي سياق الإصلاحات المالية والنقدية، أطلق مصرف سوريا المركزي استراتيجيته الشاملة والموسعة للأعوام من 2026 وحتى 2030، وهي رؤية طموحة تسعى إلى إعادة بناء الثقة في النظام المالي الوطني وتعزيز الاستقرار النقدي. وأوضح الدكتور محمد عصام هزيمة، حاكم مصرف سوريا المركزي، أن هذه الاستراتيجية ترتكز على خمس ركائز أساسية تهدف في مجملها إلى خلق بيئة اقتصادية متينة وشاملة.

تشمل هذه الركائز تحقيق استقرار نقدي مستدام يدعم قيمة العملة الوطنية، وتأسيس سوق صرف منظم وشفاف يخضع لقوى العرض والطلب بعيداً عن التلاعبات، بالإضافة إلى تعزيز نزاهة وسلامة القطاع المالي ككل. كما تولي الاستراتيجية أهمية قصوى لتطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي لجميع فئات المجتمع، وصولاً إلى التكامل التدريجي والمدروس مع النظام المالي العالمي.

وسيتم تنفيذ هذه الرؤية من خلال أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، مع التركيز على تطوير الإطار القانوني والحوكمة ورفع مستويات الشفافية وتأهيل الكوادر البشرية لضمان تنفيذ هذه الأهداف بكفاءة عالية، مما يمهد الطريق لانفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة النقدية. أما على صعيد الأداء الاقتصادي في مصر، فقد كشفت البيانات الرسمية عن تحقيق نمو إيجابي في الاقتصاد الوطني بنسبة 5 في المائة خلال الربع الأول من العام، وهو مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد على التكيف مع التحديات الراهنة.

وقد برز قطاع الخدمات والسياحة بشكل واضح، حيث سجل قطاع المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 8.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مما يشير إلى انتعاش ملحوظ في حركة السياحة الداخلية والخارجية. وبالتوازي مع ذلك، حقق قطاع التشييد والبناء نمواً بنسبة 5.6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار وتيرة المشاريع القومية والتوسع العمراني الذي تتبناه الدولة. وتؤكد هذه الأرقام تنوع مصادر النمو في الاقتصاد المصري وتوزعها بين قطاعات خدمية وإنشائية، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية الكلية.

وعلى المستوى العالمي، شهدت الأسواق المالية تحولات جذرية في شهية المخاطرة، حيث اندفعت مؤشرات الأسهم نحو مستويات قياسية تزامناً مع هبوط حاد في أسعار النفط، وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها ستبدأ بشراء عملات أجنبية من السوق خلال الشهر المقبل، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها روسيا هذا الإجراء منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما يشير إلى تغير في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات النقدية الروسية لمواجهة التقلبات العالمية ومحاولة موازنة قيمة العملة المحلية أمام العملات الرئيسية في ظل الضغوط الاقتصادية الدولية المستمرة





