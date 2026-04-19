تقرير يونيسف: الحرب تخلف دماراً هائلاً في حياة أطفال الشرق الأوسط.. نزوح، خوف، وفقدان لأبسط الحقوق

يكشف تقرير جديد لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة (يونيسف) عن الآثار المدمرة للصراعات المستمرة في الشرق الأوسط على الأطفال، مسلطاً الضوء على ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، والنزوح الجماعي، والحرمان من التعليم والرعاية الصحية، والتدهور الحاد في الظروف المعيشية، مما يعرّض حياة الأطفال للخطر.

أفاد تقرير لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة (يونيسف) بأن الصراعات المتواصلة في منطقة الشرق الأوسط قد تسببت في خسائر فادحة بين الأطفال، حيث لقي أكثر من 340 طفلاً مصرعهم خلال شهر واحد فقط من التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بالإضافة إلى إصابة الآلاف. وتوزعت هذه الخسائر بين إيران، التي شهدت مقتل 216 طفلاً وإصابة 1767 آخرين، ولبنان، حيث بلغ عدد الضحايا الأطفال 124 قتيلاً و413 مصاباً. أما في إسرائيل، فقد لقي 4 أطفال حتفهم وأصيب 862، بينما تأثرت الكويت بوفاة طفل واحد وإصابة 4 أطفال في البحرين، وإصابة طفل واحد في الأردن. ولم يقتصر الأثر على الخسائر البشرية، فقد أجبر القصف وأوامر الإخلاء أكثر من 1.2 مليون طفل على النزوح ، مما أدى إلى إخلاء أحياء وبلدات بأكملها.

'أخاف من الامتحان، لا من القصف'، بهذه الكلمات المؤثرة وصف قاسم، الصبي اللبناني البالغ من العمر اثني عشر عاماً، واقعه المرير. وأضاف: 'نريد أن نعيش بسلام، أن نعيش طفولتنا كأي طفل في العالم. لا أفهم كثيراً في السياسة، لكنني أفهم جيداً ما الذي يعنيه شعور الخوف وصوت البكاء وسارينة الإسعاف'. لقد تعلم قاسم، الذي خسر منزله في غارة إسرائيلية، كيف يميز أنواع الطائرات التي تحلق في السماء لتخمين طبيعة الضربات المحتملة، وهو أمر يجعله يشعر بخفقان قلبه بسرعة.

تحدث قاسم عن رحلة نزوحهم الأخيرة، واصفاً إياها بـ 'المرهقة للغاية'، وأن والديه يبذلان جهوداً خارقة لتأمين مأوى لهم بعد قصف منزلهم. لكن معاناتهم لم تنتهِ، فأمه لا تزال تصرخ كلما حلق الطيران الحربي، وتركض لإبعاده عن النوافذ عند سماع صوت القصف، فيركض هو مبتعداً ويتمنى أن يكون كل ذلك مجرد حلم، ويتمنى أن يكبر سريعاً ليصبح رجلاً، ولكن ليس بهذه الطريقة. أما عن تعليمه، فقال إن مدرسته تُغلق أحياناً، وأحياناً يذهب إليها وهو خائف من عدم العودة، أو العودة ليجد أهله مفقودين، مما يجعله غير قادر على التركيز في دروسه.

عندما تطرق قاسم إلى هوايته المفضلة، كرة القدم، سكن الحزن نبرة صوته. قال: 'نعم، أنا أحب لعب كرة القدم كثيراً، لكنني أصبحت أخشى مغادرة المنزل للعب تحسباً لأنه ربما حينما أعود لن أجد أهلي، ربما يتعرضون للقصف وأنا ألعب خارج المنزل، فتوقفت عن مغادرته'. يصف قاسم القصف بـ 'وحش مخيف له صوت مرعب'. وأضاف ببراءة: 'بالليل عندما أسمع صوت القصف القوي، أذهب عند أمي وأنام بجانبها لأني أخاف أنام وحدي. تقوم تحتضنني وتقول لي ما تخاف، بس أنا أحس يدها عم ترجف وأعرف أنه هي كمان خايفة'. واختتم قاسم قائلاً: 'أنا ما بدي حرب، ما بدي أكون شجاع بهذا الشكل، بدي أكون طفل عم بيعيش طفولة حلوة، أعياد وتياب جديدة ومدرسة. بدي أخاف من الامتحان مش من القصف، أركض ورا طيارة ورق تحت الشمس، مش خبّي حالي من طيارة حقيقية'.

في حادثة مفجعة، قُتل الطفل الإيراني ميكائيل في اليوم الأول من الحرب، خلال استهداف مدرسة الشجرة الطيبة في مدينة ميناب. قبل وفاته، ودّع والدته بطريقة فريدة؛ حيث قال لها عند تناول وجبة العشاء في ليلته الأخيرة: 'يا ماما، طعامك طعمه من الجنة'. استغربت الأم هذه الجملة وشعرت بضيق، وسألته عن سبب قولها. في صباح اليوم التالي، ارتدى ميكائيل زيه المدرسي وحمل حقيبته، ولكنه عاد ليطلب من والدته التقاط صورة تذكارية له. لوّح لها مودعاً، ولم تدرك أنها ستكون آخر مرة تراه فيها.

تتذكر والدة ميكائيل أن ابنها كان دائماً يقول أن اسمه يعني 'ملاك الله'، وكان يعد بتحقيق أمنيات الآخرين. وكأن الله أحب هذا الطفل فأخذه إليه، على حد تعبيرها.

يؤكد تقرير يونيسف أن الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد فاقمت من أوضاع الأطفال في الشرق الأوسط، خاصة في مناطق النزاع. ويعاني الآلاف من هؤلاء الأطفال من الحرمان من مأوى إنساني ثابت، ومياه نظيفة، وخدمات أساسية. وتبرز مشكلة غياب المأوى بشكل خاص لدى الأطفال في قطاع غزة، حيث لا يزال الكثيرون يعيشون في خيام رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تُظهر الظروف المعيشية السيئة في الخيام آثاراً مباشرة، فقد بدأت القوارض باقتحام خيام النازحين وتهديد حياتهم. وفي حادثة مروعة، تعرض رضيع يدعى آدم يوسف، يبلغ من العمر 28 يوماً، لعضة قارض في خيمتهم الممزقة خلال ليلة عاصفة. استيقظت والدته ياسمين على صراخ طفلها، وفوجئت بدمائه تنزف بغزارة على وجهه. بعد محاولات يائسة، تم نقل آدم إلى مستشفى الرنتيسي، حيث واجه الأطباء نقصاً في الإمكانيات الطبية، لكنهم تمكنوا بفضل الله من إنقاذه بعد وضعه في الحضانة.

تعبر ياسمين عن صدمتها من تعرض رضيعها لهذا الخطر، وتعزو السبب إلى العيش في خيمة مهترئة وغير صالحة للسكن، مما يجعل البيئة المحيطة خصبة للقوارض بسبب الأوساخ المتراكمة. وتخشى الأم من أن تترك هذه الندبات تشوهاً دائماً في وجه طفلها.

على صعيد آخر، يشير التقرير الأممي إلى أن الدمار الواسع الذي لحق بالمدارس والبنية التحتية بسبب الحرب قد حرم العديد من الأطفال من فرصهم التعليمية الطبيعية.





BBCArabic / 🏆 14. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اليونيسف أطفال الشرق الأوسط الحروب النزوح حقوق الأطفال

United States Latest News, United States Headlines