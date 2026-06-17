تقرير كاسبرسكي يكشف تحول الإساءة الرقمية إلى ظاهرة ترتبط بالعلاقات الشخصية

دراسة حديثة لكاسبرسكي تظهر أن 40% من ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون للإساءة من أشخاص يعرفونهم، مما يعكس تحولاً في طبيعة هذه الظاهرة.

في تحول لافت في طبيعة الإساءة الرقمية، كشفت دراسة حديثة أن المعتدين في الفضاء الإلكتروني لم يعودوا مجرد غرباء مجهولين، بل أصبحوا في كثير من الأحيان أشخاصاً مقربين من الضحية، مثل الأصدقاء أو الشركاء أو زملاء العمل أو حتى أفراد الأسرة.

الدراسة التي أجرتها شركة كاسبرسكي ضمن الجزء الثاني من تقريرها حول الإساءة الرقمية، اعتمدت على عينة عالمية شملت 7,600 مشارك من 19 دولة، وأظهرت النتائج أن 40% من الضحايا أفادوا بأن مصدر الإساءة كان من أشخاص لا يعرفونهم، في حين أكدت نسبة مماثلة تقريباً أن المعتدين ينتمون إلى دوائرهم الاجتماعية المباشرة. هذا التوزيع المتقارب يعيد تشكيل الفهم التقليدي للإساءة الرقمية، التي كانت تُعتبر في السابق تهديداً يأتي في الغالب من خارج النطاق الشخصي، لكن الدراسة تشير إلى أن الخطر قد يكون أقرب مما نتصور.

وبتحليل أكثر تفصيلاً للبيانات، تصدر الأصدقاء قائمة المعتدين بنسبة 15%، تلاهم الشركاء الحاليون بنسبة 10%، ثم زملاء العمل بنسبة 8%، وأفراد الأسرة بنسبة 7%، في حين بلغت نسبة الشركاء السابقين 6%. وتكشف هذه الأرقام عن ارتباط واضح بين طبيعة العلاقات الشخصية واحتمالية وقوع الإساءة، مما يجعل التعامل معها أكثر تعقيداً، إذ قد يكون من الصعب على الضحية الإبلاغ عن شخص قريب أو قطع العلاقة به.

كما أشار التقرير إلى أن من تعرضوا للإساءة من داخل دائرة علاقاتهم كانوا أكثر ميلاً لتكرار سلوكيات مشابهة تجاه أطراف أخرى، ما يعكس احتمالية تحول هذه الممارسات إلى دائرة متبادلة من السلوكيات السلبية التي تتصاعد مع الوقت، مما ينذر بانتشار الظاهرة في حال عدم التدخل المبكر. وعلى صعيد الفروقات العمرية، أظهرت النتائج أن جيل زد (المواليد بين 1997 و2012) كان الأكثر تعرضاً للإساءة الرقمية خلال العام الماضي بنسبة تقارب 60%، وهي الأعلى بين جميع الفئات العمرية.

كما تبين وجود تفاوت في مستوى الوعي بالمصطلحات المرتبطة بالإساءة الرقمية، حيث بلغت نسبة المعرفة بها 81% لدى هذا الجيل، مقابل 64% لدى جيل طفرة المواليد (المواليد بين 1946 و1964). وفي السياق نفسه، كشفت الدراسة عن فجوة واضحة بين الجنسين، إذ أعربت 62% من النساء عن شعورهن بعدم الأمان أثناء استخدام الإنترنت، مقارنة بـ54% من الرجال، مما يعكس اختلاف التجربة الرقمية بين المستخدمين.

وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج تعيد رسم فهم طبيعة الإساءة الرقمية، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على التهديدات الخارجية، بل تمتد إلى العلاقات اليومية القائمة على الثقة، ما يجعل اكتشافها والتعامل معها أكثر تعقيداً. ويوصي الخبراء بضرورة تعزيز حملات التوعية حول الإساءة الرقمية من داخل الدوائر الاجتماعية، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ والدعم، خاصة للفئات الأكثر عرضة مثل النساء والشباب





aleqtisadiah / 🏆 20. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إساءة رقمية كاسبرسكي علاقات شخصية جيل زد فجوة جنسانية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

صندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال | صحيفة المواطن الإلكترونيةصندوق النفقة يلزم الأزواج بدفع نحو 40 مليون ريال كشفت وزارة العدل عن صرف صندوق النفقة نحو 40 مليون ريال نفقات لأكثر من 9200 مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

Read more »

أبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي | صحيفة المواطن الإلكترونيةأبو شايقة: التمريض لا يوجد بها بطالة ونحتاج 40 ألف ممرض سعودي أكد بروفيسور التمريض أحمد أبو شايقة، أن المملكة بحاجة إلى 40 ألف ممرض سعودي.

Read more »

القبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث | صحيفة المواطن الإلكترونيةالقبض على 7 أشخاص نقلوا 40 مخالفًا لأمن الحدود في الليث قبضَت شرطةُ محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة على (7) مواطنين؛ لنقلهم في (5) مركبات يقودونها (40)

Read more »

فيديو.. انفجار 'هائل' يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغأفادت خدمات الإطفاء في جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

Read more »

لمواجهة الغزو الروسي.. أوكرانيا تناشد الغرب إمدادها بالأسلحةحثت أوكرانيا الغرب على تسريع إمدادها بالأسلحة، بعد مقتل 40 في هجوم صاروخي روسي، أصاب أحد المباني السكنية في مدينة دنيبرو، وأسقط 40 قتيلًا على الأقل، مع تعرض القوات...

Read more »

مقتل 40 إرهابياً في بوركينا فاسو... وتراوري يؤكد أن هذه «مجرد بداية»قتل 40 إرهابياً في عملية عسكرية قامت بها وحدة خاصة من شرطة مكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو، ضمن جهود استعادة السيطرة على نحو 40 % من مساحة البلاد.

Read more »