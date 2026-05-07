تقرير استخباري مفصل يكشف حجم الخسائر الفادحة في القواعد العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط

تحليل دقيق لصور الأقمار الاصطناعية يظهر تدمير وتضرر أكثر من 228 منشأة ومعدة عسكرية أمريكية، مما يكشف عن فجوة كبيرة بين التصريحات الرسمية لواشنطن والواقع الميداني نتيجة الهجمات الإيرانية.

كشفت تحليلات معمقة لصور الأقمار الاصطناعية عن حجم دمار واسع النطاق طال المنشآت العسكرية التابعة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تشير البيانات إلى تضرر أو تدمير ما لا يقل عن 228 منشأة ومعدة عسكرية منذ اندلاع المواجهات في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي.

وقد شملت هذه الأضرار، وفقا للتحليل الفني للصور، مجموعة متنوعة من المرافق الحيوية التي تضمنت حظائر مخصصة للطائرات، وثكنات عسكرية، ومستودعات استراتيجية لتخزين الوقود، بالإضافة إلى تدمير طائرات ومعدات رادار وأنظمة اتصالات متطورة ومنظومات دفاع جوي. ويأتي هذا الكشف ليظهر أن حجم الدمار الفعلي يفوق بكثير ما أعلنت عنه الحكومة الأمريكية في بياناتها الرسمية السابقة، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية التقارير العسكرية الصادرة عن واشنطن بشأن خسائرها في المنطقة.

وبسبب التهديدات الإيرانية المتزايدة، وجدت القيادة العسكرية الأمريكية نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية تمثلت في إخلاء معظم القواعد العسكرية في المنطقة من أفرادها في المراحل الأولى من الحرب لتجنب وقوع خسائر بشرية أكبر، إلا أن الهجمات استمرت في استهداف البنية التحتية بشكل مكثف. وفيما يتعلق بالمنهجية المستخدمة في رصد هذه الأضرار، أشارت التقارير إلى وجود صعوبات بالغة في الحصول على صور فضائية حديثة وواضحة، وذلك نتيجة امتثال شركتي فانتور وبلانيت لطلبات الحكومة الأمريكية بحجب الصور المتعلقة بتلك المناطق خلال فترة الحرب لأسباب أمنية.

ومع ذلك، قامت وسائل إعلام إيرانية بنشر صور عالية الدقة وثقت بدقة حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت الأمريكية. ولضمان الدقة والمصداقية، تم التحقق من صحة 109 من هذه الصور الإيرانية عبر مقارنتها بصور من نظام كوبرنيكوس الأوروبي وصور شركة بلانيت، حيث تم استبعاد 19 صورة لعدم حسمها، ولم يتم العثور على أي دليل يشير إلى تلاعب في الصور المعتمدة.

وعلاوة على ذلك، رصدت التحليلات 10 منشآت متضررة إضافية في صور بلانيت لم تظهر في الرواية الإيرانية، ليصل إجمالي عدد المنشآت والمعدات المتضررة إلى 217 منشأة و11 معدة عسكرية موزعة على 15 موقعا عسكريا مختلفا في المنطقة، مما يؤكد شمولية ودقة الضربات. من الناحية التكتيكية، أكد خبراء عسكريون، من بينهم مارك كانسيان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الهجمات الإيرانية اتسمت بدقة عالية للغاية، حيث استهدفت بشكل متعمد مواقع السكن والمرافق الحيوية بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الإصابات والضغط النفسي على القوات الأمريكية.

وأوضح الخبراء أن الجيش الأمريكي وقع في خطأ استراتيجي يتمثل في التقليل من قدرات إيران على الاستهداف الدقيق، كما فشل في التكيف السريع مع تطور حرب الطائرات المسيرة التي أثبتت فاعلية كبيرة في اختراق الدفاعات. وقد ترك هذا الفشل بعض القواعد العسكرية غير محمية بشكل كاف، مما جعلها عرضة للهجمات.

وشملت الخسائر المادية معدات حساسة للغاية مثل رادارات باتريوت وأنظمة ثاد، وطائرات إي-3 سينتري المخصصة للإنذار المبكر، بالإضافة إلى مواقع اتصالات عبر الأقمار الصناعية ومحطات توليد الطاقة وخزانات الوقود، وصولا إلى أهداف وصفها الخبراء بأنها سهلة مثل الصالات الرياضية وقاعات الطعام، وهو ما يشير إلى رغبة المهاجمين في إظهار ضعف المنظومة الأمنية الأمريكية بالكامل. وعلى صعيد الخسائر البشرية، تشير البيانات إلى إصابة أكثر من 400 جندي أمريكي حتى أواخر شهر نيسان، من بينهم 12 جنديا وصفت إصاباتهم بأنها خطيرة، مما يعكس ضراوة الهجمات وقدرتها على التسلل إلى داخل القواعد.

وفي سياق التحليل الجيوسياسي، رجح الخبراء أن القواعد العسكرية المتواجدة في البحرين والكويت قد تعرضت لأضرار أكبر مقارنة بغيرها، وذلك لأن هذه الدول سمحت للجيش الأمريكي باستخدام أراضيها لشن هجمات، في حين رفضت دول خليجية أخرى منح هذا الامتياز، مما جعل القواعد في البحرين والكويت أهدافا ذات أولوية قصوى في الاستراتيجية الإيرانية. إن هذا المشهد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة ويسلط الضوء على الثغرات الأمنية في أحدث أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية أمام موجات المسيرات والصواريخ الدقيقة





