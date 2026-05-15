تقرير ألماني يثير الجدل حول دلالات الرموز في المظاهرات المؤيدة لفلسطين

تحليل شامل لتقرير هيئة ألمانية يتناول الرموز والشعارات المستخدمة في الفعاليات الداعمة لفلسطين، وتصنيف بعضها كرموز معادية للسامية أو داعمة لحركة حماس، وسط جدل حول حرية التعبير.

أصدرت إحدى الهيئات الرقابية في ألمانيا تقريراً مفصلاً ومثيراً للجدل يتناول طبيعة الفعاليات والاحتجاجات الداعمة للقضية ال فلسطين ية، حيث زعم التقرير أن هذه التجمعات تشهد ظهوراً متكرراً لشعارات وعروض ذات محتوى معادٍ لإسرائيل، بل وذهبت الهيئة إلى أبعد من ذلك بالاشارة إلى أن بعض هذه الممارسات تندرج تحت بند معاداة السامية في حالات معينة.

وقد ركز التقرير بشكل خاص على تحليل الرموز البصرية المستخدمة في المظاهرات، حيث اعتبرت الهيئة أن رمز شريحة البطيخ، الذي يستخدمه الناشطون عادة كبديل للعلم الفلسطيني، قد يُفسر في سياقات معينة كرمز للتطرف أو وسيلة لإنكار حق إسرائيل في الوجود، لاسيما عندما يتم رسم هذه الشريحة بطريقة توحي بخريطة جغرافية تشمل كامل المنطقة من النهر إلى البحر، مما يحول الرمز من تعبير ثقافي أو وطني إلى رسالة سياسية تعتبرها السلطات الألمانية إشكالية. وفيما يتعلق بالدوافع النفسية والاجتماعية، أوضح التقرير أن جزءاً كبيراً من الداعمين لفلسطين في ألمانيا قد تأثروا بشكل مباشر ومؤلم بالصراع الدائر نتيجة روابط شخصية أو عائلية، وهو ما يفسر ردود الفعل العاطفية القوية والحادة تجاه السياسات الإسرائيلية.

أما بالنسبة للشعار الشهير من النهر إلى البحر، فقد أكدت الهيئة أن تقييمه يجب أن يتم بناءً على السياق الذي ورد فيه، مشيرة إلى أن القضاء الألماني قد سبق وأن أصدر أحكاماً تقضي بأن هذا الهتاف لا يشكل جريمة قانونية بحد ذاته، إلا في حال اقترانه بشكل صريح ومباشر بدعم حركة حماس التي تصنفها ألمانيا كمنظمة محظورة.

وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على رمز المثلث الأحمر الذي انتشر بكثافة في المظاهرات، حيث ربطته الهيئة بالجناح العسكري لحركة حماس المتمثل في كتائب القسام، موضحاً أن هذا الرمز ظهر في المقاطع الدعائية للحركة لتحديد أهداف الهجمات، رغم أن التقرير اعترف في الوقت ذاته بأن هذا المثلث يُستخدم أيضاً بين الفلسطينيين كرمز بديل منذ حظر العلم الفلسطيني في أعقاب حرب عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين. ولم يكتفِ التقرير بالتحليل العام، بل أصدرت الهيئة كتيباً تعليمياً وتوثيقياً يقع في ثمانين صفحة تحت عنوان الرسائل الخفية – الرموز والشفرات المعادية للسامية، حيث استعرض هذا الكتيب مجموعة واسعة من الرموز التي تُستخدم في سياقات أيديولوجية مختلفة.

ومن أبرز ما جاء في هذا الكتيب هو الإشارة إلى رمز الأخطبوط، الذي ادعت الهيئة أنه يُستخدم لتمثيل نظرية المؤامرة اليهودية العالمية، وهو ما يعكس رغبة الهيئة في توثيق كل ما يمكن اعتباره تحريضاً أو كراهية. ويأتي هذا التحرك الألماني في وقت تشهد فيه أوروبا حالة من الانقسام الحاد والجدل المستمر حول حدود حرية التعبير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث يرى الكثير من الحقوقيين أن مثل هذه التقارير قد تؤدي إلى تضييق الخناق على حرية التظاهر السلمي وتحويل الرموز الوطنية إلى أدوات اتهام جنائية، مما يضع الدول الأوروبية أمام تحدٍ صعب في الموازنة بين مكافحة خطاب الكراهية وبين حماية الحقوق الأساسية في التعبير عن الرأي السياسي.

إن هذا التقرير يعكس حالة من التوتر العميق في المجتمع الألماني، حيث تتقاطع الذاكرة التاريخية مع الصراعات الراهنة، مما يجعل من كل رمز أو كلمة مادة للتحليل الأمني والقانوني. إن محاولة تصنيف رموز مثل البطيخ أو المثلث الأحمر ضمن خانة التطرف تعكس توجهاً نحو تشديد الرقابة على الخطاب العام، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول كيفية التمييز بين نقد السياسات الحكومية للدولة العبرية وبين استهداف اليهود كجماعة عرقية أو دينية.

وفي نهاية المطاف، يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تهدف فعلياً إلى حماية السلم المجتمعي أم أنها تساهم في قمع الأصوات المطالبة بالحقوق الفلسطينية في الفضاء العام الأوروبي





