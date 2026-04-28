تقرير أمريكي يكشف عن أضرار بمليارات الدولارات للقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج بسبب هجمات إيرانية

كشفت شبكة إن بي سي الأمريكية، نقلاً عن ستة مصادر مطلعة على الأضرار، أن إيران تسببت في أضرار بمليارات الدولارات للأصول والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الأضرار طالت مدرجات الطائرات، وأنظمة الرادار المتطورة، وعشرات الطائرات المقاتلة والمسيّرة، والمستودعات اللوجستية، ومقرات القيادة، وحظائر الطائرات، والبنية التحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ويمتد هذا الدمار عبر عدة دول، مما يشير إلى حجم الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع حيوية للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة إصلاح هذه الأضرار قد تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي، وذلك دون احتساب قيمة الأنظمة المتطورة التي دُمّرت بالكامل مثل بعض أنظمة الرادار والأسلحة والطائرات التي أصبحت غير قابلة للإصلاح أو الإنقاذ. وذكر التقرير أن من بين المواقع المتضررة قاعدة كامب بوهرينج في الكويت، والتي شهدت أضراراً أولية بطائرة إيرانية من طراز إف-5 خلال الأيام الأولى من الحرب، بالإضافة إلى قاعدتي الظفرة والرويس في الإمارات العربية المتحدة، وقاعدة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية، وقاعدة الموفق سلطي في الأردن، بالإضافة إلى مخازن وموانئ كويتية أخرى.

كما تعرض المبنى الرئيسي للبحرية الأمريكية في البحرين لأضرار واسعة النطاق، حيث قد تصل تكلفة إصلاح مقر الأسطول الخامس وحده إلى مئتي مليون دولار، إلى جانب تضرر نظامي دفاع جوي على الأقل. وكشف تقييم خارجي أجراه معهد المؤسسة الأمريكية أن القوات الإيرانية ضربت أيضاً قاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ومدرجاً في قاعدة العديد الجوية في قطر، ومنشأة لتخزين الذخيرة في شمال العراق.

وتشمل الموارد العسكرية المتضررة طائرة مقاتلة، وعشرات الطائرات بدون طيار من طراز إم كيو-9 ريبر، وطائرتي ناقلة، ومروحيات، وطائرة استطلاع. ولم يرد البنتاغون على الفور على طلب التعليق على هذه المعلومات، لكنه كان قد قدر في مارس الماضي أن الأيام الستة الأولى من الحرب كلفت أكثر من 11.3 مليار دولار، منها 5.6 مليار دولار للذخائر خلال اليومين الأولين فقط.

وتثير هذه التكاليف الباهظة استياء المشرعين الأمريكيين الذين يشتكون من قلة المعلومات المقدمة لهم حول تكلفة العمليات، حيث قال أحد المساعدين للشبكة: لا أحد يعرف أي شيء، وليس بسبب عدم السؤال. وفي تطورات متصلة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنطلق من حقيقة أن المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، لا يزال على قيد الحياة، في إشارة إلى استمرار التنسيق الإيراني لعملياتها العسكرية.

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية سحب الجنسية من 69 شخصاً وعائلاتهم، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بإبداء التعاطف والتمجيد للأعمال العدائية الإيرانية والتواصل مع جهات أجنبية. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بلوغ حصيلة السفن التي قامت بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء 38 سفينة، في إطار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وفشلت جهود عقد جولة مفاوضات جديدة بين إيران والولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، في وقت يصل فيه وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة التطورات. وفي تقرير لهذا المعهد، أوضح أن إيران لا تزال قادرة على تشكيل تهديد بحري رغم فقدانها معظم سلاحها البحري، وهو ما تعتبره طهران مجرد ادعاءات.

كما علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الوضع، قائلة إن القواعد الأمريكية في دول الخليج لم توفر الأمن للدول التي تتواجد فيها، بل على العكس جلبت معها المصائب والمشاكل. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإيراني في بيانه الرابع اليوم الأحد تنفيذ قصف ناجح لقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج وإقليم كردستان العراق، مؤكداً استمرار عملياته العسكرية في المنطقة





