تقرير اقتصادي يكشف توقعات قاتمة لألمانيا: النمو دون 0.5% و24 ألف شركة أغلقت العام الماضي

كشف المجلس الاستشاري الاقتصادي في ألمانيا عن توقعات متشائمة للنمو الاقتصادي لا تتجاوز نصف نقطة مئوية، مع تسجيل أكثر من 24 ألف شركة أغلقت العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن عدم الاستقرار في مضيق هرمز يهدد التجارة الدولية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كشف المجلس الاستشاري ال اقتصاد ي في ألمانيا عن توقعات متشائمة للنمو ال اقتصاد ي في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث أشار التقرير الذي سلم إلى المستشار فريدرش ميرتس إلى أن النمو قد لا يتجاوز نصف نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ويعكس هذا التباطؤ مخاوف متزايدة من انكماش اقتصادي عميق يهدد استقرار البلاد، خاصة في ظل موجة الإفلاس التي تجتاح الشركات الألمانية. فقد سجلت ألمانيا إغلاق أكثر من 24 ألف شركة خلال العام الماضي، مما يشكل تحدياً إضافياً للحكومة الجديدة التي يقودها المستشار ميرتس، والتي تجد نفسها في موقف حرج يتطلب استجابة سريعة وفعالة لإنعاش الاقتصاد. وأوضح التقرير أن هذه الظروف الاقتصادية القاسية تضع ضغوطاً هائلة على الاقتصاد الألماني، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكد الخبراء أن عدم الاستقرار في مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً حيوياً للتجارة العالمية، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية. وتشير التقديرات إلى أن أي اضطراب في الملاحة عبر هذا الممر المائي قد يرفع تكاليف الشحن ويؤثر على إمدادات الطاقة والمواد الخام، مما يزيد من الضغوط على الصناعة الألمانية التي تعاني أصلاً من تراجع الطلب العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي هذا السياق، دعا المجلس الاستشاري الاقتصادي حكومة المستشار ميرتس إلى أن تكون مستعدة لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من آثار هذه الأزمات، مشدداً على أن الابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيكونان عاملين رئيسيين في مواجهة التحديات القادمة. وأشار التقرير إلى أن تحفيز الابتكار من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، وتقديم حوافز ضريبية للشركات الناشئة، يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الإنتاجية.

كما أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الألماني، تحتاج إلى دعم حكومي مكثف لتجاوز أزمة السيولة وموجة الإفلاس. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ هذه التوصيات بسرعة قبل أن تتحول التحديات الاقتصادية إلى أزمة شاملة تهدد مكانة ألمانيا كقوة اقتصادية رائدة في أوروبا





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