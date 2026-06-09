تقرير السلام 2026 يحذر من عودة أمراء الحرب ويدعو ألمانيا لتعزيز التعاون الإنمائي

يستعرض تقرير السلام لعام 2026 عودة ظاهرة أمراء الحرب في القرن الحادي والعشرين، مستشهدا بقادة مثل بوتين وترامب ونتنياهو، ويدعو ألمانيا للتراجع عن تقليص المساعدات الإنمائية لحماية النظام الدولي.

في تقرير السلام لعام 2026، الذي تم تقديمه يوم الاثنين 8 يونيو 2026 في برلين بمشاركة ثلاثة معاهد بحثية، حذر باحثون في مجال النزاعات من عودة ظهور ما يسمى بـ" أمراء الحرب " في القرن الحادي والعشرين، وهم جهات فاعلة تستخدم القوة العسكرية كوسيلة مفضلة لفرض مصالحها على حساب القانون الدولي .

ويشير الباحث كونراد شيتر إلى أن هذه الظاهرة كانت سائدة في ليبيريا وأفغانستان والصومال، لكنها تعود الآن بقوة في دول كبرى، مستشهدا بقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويضيف شيتر: "هؤلاء القادة لا يكترثون بالقانون الدولي، ويعتبرون العنف أداة سياسية عادية".

وتؤكد الباحثة أورزولا شرويدر من معهد أبحاث السلام بجامعة هامبورغ أن الدراسة لا تهدف إلى المساواة بين هؤلاء القادة، لكنها ترى أنماطا متكررة في استخدام العنف لتقييد السيادة السياسية للدول الأخرى، خاصة في الممالك الخليجية مثل السعودية وقطر والإمارات، حيث يتدخلون في شؤون الدول الأخرى لتحقيق مصالح الربح وتوسيع نطاق السلطة. وتشير الدراسة إلى أن هذه الممارسات تساهم في انهيار النظام الدولي القائم على القواعد، وتدعو الباحثة نيكول ديتلوف من معهد لايبنيتز لأبحاث السلام والصراع إلى بذل جهود أكبر من قبل ألمانيا وأوروبا لوقف هذا الاتجاه.

وتنتقد ديتلوف التخفيضات المالية في مجالي التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، معتبرة أنها تزيد من حدة الأزمات وتفتح الباب أمام انتشار الأمراض المعدية والمجاعات، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي. وتقترح الدراسة اتباع نهج جديد في التعاون الإنمائي يركز على الشمولية وحقوق الإنسان وبناء السلام، بدلا من ربط المساعدات بمنع الهجرة أو تأمين الموارد الطبيعية، لأن ذلك يفقدها معناها في سياق سياسة السلام الحقيقية.

وتتطرق الدراسة إلى فشل ألمانيا في الترشح لمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، وترى ديتلوف أن ذلك يعود إلى تراجع ألمانيا في الدفاع عن القانون الدولي في السنوات الأخيرة، مثل عدم إدانتها الواضحة لاختطاف الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية، أو تبرير المستشار الألماني فريدريش ميرتس للقصف الإسرائيلي للبرنامج النووي الإيراني في 2025 واصفا إياه بـ"العمل القذر الذي قاموا به نيابة عنا جميعا". وتعتبر ديتلوف أن ألمانيا بحاجة إلى إعادة بناء صورتها الدولية من خلال التزام واضح بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما تحذر الدراسة من تفاقم أزمة المناخ ودورها في زيادة الفيضانات والظواهر الجوية المتطرفة، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المجتمعات





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أمراء الحرب تقرير السلام القانون الدولي التعاون الإنمائي ألمانيا

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