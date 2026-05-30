تقرير لجنة تحقيق: الرئيس البرازيلي الأسبق اغتالته الديكتاتورية العسكرية

تقرير لجنة تحقيق خاصة في وفاة الرئيس البرازيلي الأسبق جوسيلينو كوبيتشيك، الذي توفي عام 1976. يؤكد التقرير أن الرئيس الأسبق كان هدفا لمؤامرة، ما يتناقض مع الرواية الرسمية التي قدمت وقتها.

خلصت لجنة تحقيق خاصة إلى أن الرئيس البرازيل ي الأسبق جوسيلينو كوبيتشيك الذي توفي عام 1976، لم يمت نتيجة حادث سير بسيط، بل اغتالته الديكتاتورية العسكرية في ذلك الوقت.

وفي تقريرها الواقع في حوالى 1300 صفحة والذي نشر أخيرا، تؤكد اللجنة البرازيلية الخاصة المعنية بالوفيات والاختفاءات السياسية أن الرئيس الأسبق كان هدفا لمؤامرة، ما يتناقض مع الرواية الرسمية التي قدمت وقتها. ويُعد كوبيتشيك، الرئيس الليبرالي الذي حكم البلاد بين عامَي 1956 و1961، أحد أكثر القادة شعبية في تاريخ البرازيل، وكان شخصية بارزة في النضال ضد الديكتاتورية ومن أجل الديمقراطية.

وفقا للجنة، تلقى الرئيس الأسبق تهديدات بالقتل، وتم تخدير سائقه أثناء توقفه في فندق يملكه رجل أعمال مقرب من النظام الديكتاتوري. وتعتقد اللجنة أن الأدلة التي تؤكد أن الرئيس الأسبق كان هدفا لمؤامرة، دُمّرت بشكل متعمد ومقصود ومستمر على مدى سنوات. ويُعد هذا التقرير من أهم التقريرات التي نشرتها اللجنة البرازيلية الخاصة المعنية بالوفيات والاختفاءات السياسية، والتي تهدف إلى الكشف عن الحقائق حول الوفيات والاختفاءات السياسية في البرازيل





