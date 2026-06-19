تقرير معاداة السامية في ألمانيا 2025: استمرار التصاعد والقلق المتزايد

كشف تقرير رابطة مراكز أبحاث ومعلومات معاداة السامية في ألمانيا لعام 2025 عن استمرار ارتفاع حوادث معاداة السامية، مع تسجيل 4 حالات عنف شديد وارتفاع ملحوظ في خطاب الكراهية عبر الإنترنت. وأكد مسؤولون أن الظاهرة تهدد الديمقراطية والأخلاق العامة.

أظهر التقرير السنوي لرابطة مراكز أبحاث ومعلومات معاداة السامية في ألمانيا لعام 2025 أن عدد حوادث معاداة السامية المسجلة بلغ تقريباً مستواه في عام 2024، لكنه شهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر التقرير أن 68% من الحوادث مرتبطة بإسرائيل، حيث يُنظر إلى الدولة العبرية على أنها تمثل كل اليهود في العالم، رغم أن يهود ألمانيا يحملون في الغالب الجنسية الألمانية. وسُجلت أربع حالات عنف شديد لم تسفر عن وفيات، لكنها تركت أثراً نفسياً كبيراً على الضحايا. وأعرب جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، عن قلقه من أن معاداة السامية أصبحت تهدد ليس فقط اليهود بل الديمقراطية والحريات الأساسية في البلاد.

وأشار إلى أن الخوف من الظهور بمظهر يهودي في الأماكن العامة، مثل ارتداء الكيباه أو نجمة داود، يزداد بشكل خاص في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت ومنطقة الرور. تصاعدت بشكل كبير حوادث الكراهية عبر الإنترنت، حيث ارتفع عددها من 1,996 حالة في عام 2024 إلى 2,314 حالة في 2025، وهو ما يشكل 43% من مجموع التهديدات العلنية. وتشمل هذه الحوادث إهانات وتهديدات بالقتل، ومن أبرزها إرسال صورة لعبوة غاز زيكلون ب، الذي استخدمه النازيون في معسكرات الإبادة، إلى امرأة يهودية.

وأكدت يوليا كوب، مديرة مشروع مركز أبحاث ومعلومات معاداة السامية في برلين، أن هذه الإحصاءات لا تشمل جميع الحالات لأن بعضها لا يرقى إلى مستوى الجريمة الرسمية، مشيرة إلى أن معاداة السامية تبدأ قبل ذلك بكثير. وأضافت أن الأرقام الإجمالية لمركزها تتقارب الآن مع أرقام الشرطة، مما يدل على دقة الرصد. في المقابل، وجهت منظمة تحالف الشتات الدولية، ومقرها برلين، انتقادات لاذعة لعمل الرابطة، متهمة إياها بالمبالغة في التركيز على معاداة السامية المرتبطة بإسرائيل وإهمال أشكال أخرى من الكراهية.

ومع ذلك، يظل التقرير مصدراً مهماً لفهم حجم الظاهرة. ودعا شوستر إلى مواجهة هذا التهديد بكل حزم، محذراً من أن التطرف المتزايد يقوض أسس الجمهورية الألمانية. كما أشار إلى أن الناجين من المحرقة، مثل ليون فاينتراوب البالغ من العمر 100 عام، ما زالوا يناضلون للحفاظ على ذكرى المأساة الإنسانية ومنع تكرارها.

ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، يبدو أن تأثير وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس غير ملموس على أعداد الاعتداءات في ألمانيا، مما يدل على أن جذور معاداة السامية أعمق من مجرد رد فعل على أحداث سياسية





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