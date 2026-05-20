تقديم خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بـ20 لغة عالمية

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في المسجد النبوي بـ20 لغة عالمية، بمشاركة 60 مترجمًا ومترجمة على مدار الساعة، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال موسم الحج.

تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون ال مسجد الحرام وال مسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني في ال مسجد النبوي بـ20 لغة عالمية، بمشاركة 60 مترجمًا ومترجمة على مدار الساعة، ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار ال مسجد النبوي خلال موسم الحج.

تموزعت مواقع تقديم الخدمة في عددٍ من المواقع الرئيسة بالمسجد النبوي، شملت باب 41 بمنطقة الزيارة، وأمام باب السلام، وممر بوابة 5، وأمام سبيل زمزم بممر بوابات 301 – 303، إضافة إلى ممرات بوابات 314 – 316، و318، و320، و326، و328، و329، و330، و332 – 336، و337، و338، و365، إلى جانب مركز الخدمة الشاملة 339، ومركز الخدمة الشاملة بممر باب 4. وقدمت الهيئة القسم النسائي بعددٍ من المترجمات في مواقع متعددة، تضمنت ممر بوابات 13 – 17 النسائي، وممر بوابات 25 – 29 النسائي، وكونترات سلم 27 النسائي، ومركز الخدمة الشاملة 307 النسائي.

استفادت الهيئة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمة عبر أجهزة مخصصة للترجمة، إضافة إلى البرامج المتاحة على الهواتف الذكية؛ بهدف تسهيل التواصل مع الزوار والمصلين بمختلف لغاتهم. وتندرج ضمن خدمات الإرشاد باللغات، خدمات الإرشاد الزماني التي تُعنى بإثراء ضيوف الرحمن بمواعيد الصلوات والدروس والمحاضرات وزيارات المتاحف والمعارض، إلى جانب الإرشاد الثقافي الذي يقدم المعلومات الثقافية والتاريخية المتعلقة بالمسجد النبوي والخدمات المقدمة فيه.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ344,626 مستفيدًا خلال الفترة من 1 ذي القعدة حتى 3 من ذي الحجة الجاري، بمتوسط يومي بلغ 10,443 مستفيدًا، مؤكدةً استمرار جهودها في تطوير منظومة الخدمات الإرشادية واللغوية داخل المسجد النبوي، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمصلين وإثراء تجربتهم الإيمانية والثقافية خلال وجودهم في المسجد النبوي





almowatennet / 🏆 15. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مسجد الحرام مسجد النبوي خدمة الإرشاد المكاني لغات عالمية مترجمين زيارة حج إرشاد الزماني إرشاد ثقافي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مفاجأة.. غوارديولا يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبله مع مانشستر سيتيقرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا إسدال الستار على 10 سنوات ساحرة في ملعب الاتحاد حقق طوالها 20 لقبا بعد أن قرر الرحيل عن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

Read more »

واشنطن تعلن عن اختبار جديد لصاروخ 'مينتمان 3' النووي العابر للقاراتأعلن الجناح الفضائي الـ30 في قاعدة فاندنبرغ الجوية أن الولايات المتحدة تعتزم اختبار إطلاق صاروخ 'مينتمان 3' الباليستي العابر للقارات غير مسلح قادر على حمل رأس حربي نووي في 20 مايو.

Read more »

أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي بعد تعثر السيتياستعاد أرسنال لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام أكثر من 20 عاماً، بعد تعثر...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 20 مايو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الأربعاء 20 مايو 2026 | Anadolu

Read more »

من التنقيب عن الذهب إلى خزانة ملابس الجميع!حصل ليفي شتراوس وجاكوب ديفيس في 20 مايو عام 1873 على براءة اختراع لإنتاج 'بناطيل بدون حمالات مزودة بجيوب للسكين والنقود والعملات المعدنية'.

Read more »

ما أفضل أنواع واقيات الشمس المقترحة من الخبراء لعام 2026؟حلّل دليل واقيات الشمس لعام 2026، الذي يصدر للعام العشرين، 2784 منتجًا، حيث وجد أنّ 550 منتجًا فقط، أي نحو 20%، توفّر حماية آمنة وفعّالة من أشعة الشمس الضارّة.

Read more »