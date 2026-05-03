تقديم موعد انطلاق سباق ميامي الكبرى بسبب العواصف الرعدية وتألق لاندو نوريس في فورمولا 1

قررت إدارة الفورمولا واحد ومنظمو سباق ميامي الكبرى تقديم موعد انطلاق السباق بثلاث ساعات بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية. وفي نفس الوقت، تألق سائق مكلارين لاندو نوريس في السباق، بينما حقق فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزاً تاريخياً على بوسطن سلتيكس في دوري إن بي إيه.

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) وإدارة الفورمولا واحد ومنظمو سباق ميامي الكبرى عن تقديم موعد انطلاق السباق، المقرر في وقت لاحق من يوم الأحد، بثلاث ساعات بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة وحدوث عواصف رعدية.

وسيبدأ السباق في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش) بعد مناقشات جرت مساء السبت بين الأطراف المعنية. وقال البيان المشترك إن هذا القرار اتخذ لضمان أقل قدر ممكن من الاضطرابات في السباق ولتوفير أكبر نافذة ممكنة لإكمال الجائزة الكبرى في أفضل الظروف، مع إعطاء الأولوية لسلامة السائقين والجماهير والفرق وجميع العاملين.

ويشكل خطر الصواعق أكبر مشكلة؛ حيث تنص القوانين المحلية على إيقاف الحدث في حال وجود برق وإجبار جميع الحاضرين على الاحتماء، ولا يمكن استئناف الحدث إلا بعد مرور 30 دقيقة من دون تسجيل أي نشاط برقي في المنطقة. وفي يوم السبت، تحت أجواء مناخية حارة وصلت فيها الحرارة إلى 34 درجة مئوية في الظل وأكثر من 50 درجة على الحلبة، انتزع سائق مرسيدس الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي المركز الأول في التجارب التأهيلية، متقدماً على بطل العالم أربع مرات سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن.

وفي نفس اليوم، فاز حامل اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين بسباق السرعة في جائزة ميامي الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات. كما أعلنت عائلة أليكس زاناردي، سائق فورمولا 1 السابق، الذي فقد ساقيه في حادث خلال أحد سباقات البطولة وفاز لاحقاً بميداليات ذهبية في الألعاب البارالمبية، عن آخر مستجدات حالته الصحية. وفي اليوم السابق، برز بطل العالم لاندو نوريس تحت شمس فلوريدا، بعدما قاد سيارة مكلارين المطورة إلى انتزاع مركز الانطلاق الأول لسباق السرعة المقرر يوم السبت.

وشعر ماكس فيرستابن بأن ريد بول قلص الفارق مع منافسيه في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خلال جائزة ميامي الكبرى. وقال لانس سترول، سائق أستون مارتن، إن قيادة سيارات فورمولا 1 أصبحت أقل متعة بكثير مقارنة بسيارات فورمولا 3 الأبطأ.

وفي مجال كرة السلة، سجل جويل إمبيد 34 نقطة والتقط 12 متابعة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى الفوز على بوسطن سلتيكس 109 - 100، مُقصياً مضيفه من الأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) يوم السبت. وسجل تايريز ماكسي 10 من أصل 30 نقطة له في ربع أخير محموم، بعدما أحبط سيكسرز، المصنّف سابعاً في المنطقة الشرقية، محاولة عودة سلتيكس المصنّف ثانياً، ليُكمل عودة رائعة من تأخر 1 - 3 في السلسلة، ويحجز مواجهة في نصف نهائي المنطقة مع نيويورك نيكس.

وكانت هذه السلسلة المواجهة الـ23 في الأدوار الإقصائية بين الفريقين، وقد فاز بوسطن في الست الأخيرة منها، مُقصياً إمبيد من البلاي أوف في أعوام 2018 و2020 و2023. وكان إمبيد قد قال إنه سئم الخسارة أمام سلتيكس، وحرص هو وماكسي على ألا يتكرر ذلك، ليقودا سيكسرز إلى أول فوز لهم على الإطلاق في سلسلة كانوا متأخرين فيها 1 - 3. وقال ماكسي لشبكة إن بي سي: «تحدثنا بعد المباراة الخامسة، وقلنا: لا يمكننا السماح بحدوث الأشياء نفسها مرة تلو الأخرى.

في مرحلة ما علينا أن نضع حداً لذلك... وفعلنا». ولم تكن الرحلة سهلة، حتى مع غياب نجم بوسطن جايسون تايتوم، الذي استُبعد قبل أقل من ساعتين على بداية المباراة بسبب آلام في الركبة اليسرى. وكان تايتوم قد خرج في وقت متأخر من الربع الثالث من الخسارة القاسية في المباراة السادسة أمام سيكسرز يوم الخميس، ولم يتمكن إلا من المشاهدة من على مقاعد البدلاء مع انتهاء موسم سلتيكس.

وكان تايتوم، الذي تعرّض لتمزق في وتر أخيل الأيمن في أدوار العام الماضي، قد غاب عن أول 62 مباراة من الموسم المنتظم، لكنه استعاد قوته تدريجياً منذ ظهوره الأول هذا الموسم في مارس (آذار). لكن بوسطن نجح في 13 فقط من أصل 49 محاولة من خارج القوس، واضطر لمطاردة النتيجة طوال الليل، بعدما وسّع سيكسرز الفارق إلى 15 نقطة في الربع الأول.

ومع تقدّمه بـ5 نقاط عند الاستراحة، ابتعد سيكسرز مجدداً في الربع الثالث، وتقدم بفارق 13 نقطة مع الدخول إلى الربع الأخير. وقام بوسطن بمحاولة أخيرة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة عدة مرات في الربع الأخير، ليشعل حماسة الجماهير في قاعة تي دي غاردن، لكنه لم يتمكن من قلب النتيجة





