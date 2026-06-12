تقدم في المفاوضات النووية الإيرانية الأمريكية وقلق إسرائيلي متصاعد

تظهر تطورات جديدة في المشهد الدبلوماسي الإقليمي تقدما ملحوظا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستان ووسطاء آخرين، حيث تم وضع صياغة أولية لاتفاق يهدف إلى إنهاء التوترات في الشرق الأوسط. الاتفاق المقترح يتضمن التزامات إيرانية بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع تدريجي للعقوبات مقابل إطلاق أصول إيرانية مجمدة. ورغم التفاؤل الأمريكي والتحركات الدبلوماسية من فرنسا ومصر، تبقى التحفظات الإسرائيلية قوية، حيث يرى مسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق قد لا يراعي مصالحهم بشكل كاف. كما تبرز دول أخرى مثل الإمارات وقطر في محاولات الوساطة وخلق بيئة استقرار، بينما تترقب طهران تنفيذ التزامات محددة قبل الاستجابة لأي تنازلات. العملية الدبلوماسية المعقدة تتضمن مرحلة تقنية مدتها 60 يوما لآليات التنفيذ، وتظل عرضة لعوامل سياسية داخلية وإقليمية قد تؤدي إلى إما استقرار طويل الأمد أو عودة إلى دوامة المواجهة.

أشارت طهران بحذر إلى أن مسودة الاتفاق اكتملت إلى حد كبير، فيما قالت باكستان، التي تؤدي دورا في الوساطة، إن الجانبين توافقا على صياغة تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإن الوسطاء يعملون مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إقليميين أن الاتفاق الناشئ قد يمهد لإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع تدريجي للعقوبات، والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة. قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف الجمعة (12/6/2026) إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على صياغة اتفاق يهدف إلى إنهاء حربهما في الشرق الأوسط وأن الوسطاء يعملون مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وأضاف أن الاتفاق سيتضمن التزاما من إيران بعدم تطوير أو حيازة أسلحة نووية، كما سيسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة النفط الطبيعية.

وأوضح المسؤول أن الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف العقوبات لن يتم تلقائيا بعد التوقيع، بل سيكون مرتبطا بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق. وبمجرد توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ مفاوضات فنية تمتد 60 يوما لبحث آليات التنفيذ، خصوصا ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية واليورانيوم عالي التخصيب. في باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الولايات المتحدة وإيران إلى اغتنام الفرصة لتوقيع اتفاق سلام مبدئي.

وقال في مقابلة مع قناة إل سي آي الفرنسية إن الوضع الحالي لا يمكن تحمله ولا ينتج عنه سوى خاسرين، مضيفا أن المؤشرات الإيجابية تتزايد. وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الإيراني والباكستاني تطورات المفاوضات، مؤكدا دعم مصر لكل جهد يؤدي إلى خفض التوتر وإنهاء الحرب وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي المقابل، أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحفظات على الاتفاق المحتمل، قائلا إن واشنطن تسعى إلى اتفاق يراعي المصالح الأمريكية.

أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقال إن إسرائيل تسعى إلى إفشال التفاهم المحتمل مع الولايات المتحدة، معتبرا أنها تبحث عن ذرائع لتعطيله ضمن جهود أوسع لخفض التصعيد. وقالت المصادر إن جزءا من هذه الأموال تم تسليمه بالفعل، فيما أكد مسؤول إماراتي أن سياسة بلاده تقوم على دعم خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي بيان نفت الإمارات تقارير إعلامية أفادت بأنها حولت أموالا إلى إيران.

بين التفاؤل الأمريكي والإشارات الإيرانية الحذرة، يبدو الاتفاق المحتمل أقرب من أي وقت مضى، لكنه لا يزال مرتبطا بتفاصيل فنية وسياسية قد تحدد ما إذا كان سيقود إلى تهدئة دائمة أم إلى جولة جديدة من الشد والجذب





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المفاوضات النووية الإيرانية الاتفاق الإيراني الأمريكي وساطة باكستان مضيق هرمز العقوبات على إيران

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