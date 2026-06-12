تقرير مفصل حول الانفجارات في ميناء سيريك induction طلقات تحذيرية، والإعلان عن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق سلام بوساطة باكستانية، مع تحذيرات من حملات التضليل الإعلامي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الانفجارات المسموعة في ميناء سيريك كانت ناتجة عن إطلاق طلقات تحذيرية في مضيق هرمز . يذكر أن هذه الحادثة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متكررة حول الملاحة البحرية.

من ناحية أخرى، كشف مسؤول باكستاني رفيع، عبر منصة إكس، عن تقدم ملمود في مفاوضات السلام بين الأطراف المتصارعة. وأكد شريف، mediator باكستاني، أن النص النهائي لاتفاق السلام قد تم التوصل إليه، وأن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية. وأعرب عن تفاؤله الشديد بأن الإعلان عن الاتفاق قد يتم خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن السلام لم يكن أقرب من أي وقت مضى.

وحذر شريف من حملات التضليل الإعلامي التي يشنها معارضون للاتفاق، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تنجح في إعاقة الجهود الدبلوماسية. وتشير التقارير إلى أن الوساطة الباكستانية المكثفة لعبت دوراً محورياً في تقریب وجهات النظر، وأن الاتفاق المنتظر يهدف إلى وضع حد للصراع المستمر في المنطقة. وت Await التطورات القادمة التي قد تغير خريطة التحالفات والاستقرار في西南 آسيا





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