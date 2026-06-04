تقدم متسارع في إزالة الأسلحة الكيميائية السورية مع استمرار الخfolios بين الولايات المتحدة وروسيا

تستمر جهود القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا وسط إعلانات عن تقدم ميداني وانقسامات دولية حول موثوقية الأدلة.

أفادت تقارير صادرة عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن قوات نظام الأسد في سوريا شنت نحو 217 هجوماً كيماوياً منذ بداية الثورة السورية في عام 2011.

وتأتي هذه الإحصائيات في وقت أعلنت فيه الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، عن إحراز تقدم كبير في الجهود الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشيرةً إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل مع الحكومة السورية لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من برنامج أسلحة النظام السابق. وقد Baill综合性ت الجمعية العمومية للمنظمة على ضرورة استمرار دعم المجتمع الدولي لهذه الم Endeavors.

في جلسة مجلس الأمن الدولي، عبرت الولايات المتحدة عن ترحيبها بالتقدم المحرز في تحديد وإزالة الأسلحة الكيميائية التي استخدمها النظام السابق، متحدثةً عن اكتشاف ذخائر ومواد كيميائية ومعدات غير مصرح بها. من ناحية أخرى، أعربت روسيا عن شكوكها حول موثوقية الأدلة المقدمة، متهمةً الأمانة الفنية للمنظمة بانتهاك "مبدأ سلسلة الأدلة" عبر تدمير الأدلة المزعومة أولاً ثم جمع العينات. هذا الخلاف يعكس الاستمرار فيdivision السياسي داخل المجلس حول الملف السوري.

على الصعيد الميداني، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مؤخراً عن اكتشاف كميات من الذخائر والمواد والمعدات الخاصة بتصنيع الأسلحة الكيميائية وتخزينها، مشيراً إلى نجاح الفرق الوطنية في تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيداً لإتلافها.thello التذكيري بالهجوم الكيماوي الكبير الذي وقع في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في أغسطس 2013، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني، معظمهم من النساء والأطفال. وقد انضم نظام الأسد إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد ذلك الهجوم مباشرة، وتبنى مجلس الأمن القرار رقم 2118.

ومع ذلك، استمرت الهجمات الكيماوية بعد声明 تدمير المخزون المعلن، مما أدى إلى تعليق بعض حقوق عضوية سوريا في المنظمة عام 2021. وفي نوفمبر 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى المنظمة في لاهاي





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