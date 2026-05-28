تقدم سوري في إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن إحراز تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية، حيث تم العثور على ذخائر ومعدات تستخدم في التصنيع والتخزين وتأمينها لإتلافها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك في إطار جهود سوريا الجديدة للشفافية والتعاون الدولي.

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الخميس، عن تحقيق تقدم جديد في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية المرتبطة بالنظام المنهار، وذلك بعد العثور على ذخائر ومعدات تستخدم في التصنيع والتخزين، وتم تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية .

وأوضح الشيباني في تصريح عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة نجحت في العثور على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضمن رؤية سوريا الجديدة القائمة على الشفافية والتعاون المشترك. وأكد أن هذه الجهود تسهم في صون الأمن والاستقرار وحماية الشعب السوري، وتمثيل سوريا الجديدة التي تلتزم بالمعايير الدولية.

وأشار الوزير إلى أن هذا التقدم جاء بعد أشهر طويلة من العمل الوطني والاستخباراتي والفني، شملت جمع وتحليل المعلومات والوصول إلى مواقع عالية الخطورة، إضافة إلى تسهيل زيارات فرق التفتيش التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى عشرات المواقع. كما لفت إلى إحراز تقدم في ملاحقة المتورطين في البرنامج الكيميائي السابق المرتبط بالنظام المنهار. وتأتي هذه التطورات في سياق الجهود المستمرة لمعالجة إرث النظام السابق من الأسلحة الكيميائية، الذي شهد استخداما مروعا ضد المدنيين.

فارتكب نظام الأسد مجزرة الكيماوي الكبرى في منطقة الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في 21 أغسطس 2013، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 10 آلاف مدني. وبعد الهجوم، انضم النظام السوري المنهار إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013، وتبنى مجلس الأمن القرار 2118 الخاص بتفكيك الترسانة الكيميائية السورية.

ورغم إعلان المنظمة انتهاء مهمة تدمير المخزون المعلن عام 2014، كشفت تقارير لاحقة استمرار استخدام قوات النظام المنهار لغازي الكلور والسارين في هجمات استهدفت عدة مناطق سورية، أبرزها حلب واللطامنة وسراقب. وفي أبريل 2021، علقت الدول الأطراف في المنظمة بعض حقوق عضوية سوريا بعد إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات وقعت عامي 2017 و2018. وفي خطوة لاحقة، وفي نوفمبر 2025، أعادت سوريا تفعيل بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وعينت محمد كتوب ممثلا دائما لها لدى المنظمة.

ويعكس هذا التحرك رغبة الحكومة السورية الجديدة في التعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة قضايا الماضي. ويأتي الإعلان الأخير عن العثور على ذخائر ومعدات كيميائية كدليل على التزام سوريا الجديدة بالشفافية والتعاون، حيث تتم عملية التدمير تحت إشراف المنظمة الدولية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في استعادة ثقة المجتمع الدولي ورفع العقوبات المرتبطة بالملف الكيميائي، كما أنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الشعب السوري من مخاطر هذه الأسلحة.

وتواصل الفرق المختصة عملها في جمع المعلومات وتحديد المواقع الخطرة، بالتعاون مع خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لضمان التخلص الكامل من جميع مخلفات البرنامج الكيميائي السابق





