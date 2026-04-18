تقدم في مفاوضات الكونغو الديمقراطية بشأن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، ونفي نيجيري لاستهداف المدنيين في عملية عسكرية

الخارجية الأمريكية تعلن عن تقدم في محادثات السلام بالكونغو الديمقراطية حول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار. في غضون ذلك، نفت الحكومة النيجيرية استهداف المدنيين في عملية عسكرية بسوق جيلي، مؤكدة أنها استهدفت مواقع إرهابية مؤكدة.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، عن تحقيق تقدم في المفاوضات بين ممثلي حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين المعروف باسم تحالف نهر الكونغو. يأتي هذا التقدم استجابة لتوجيهات بشأن بروتوكول يهدف إلى تسهيل وصول قوافل المساعدات الإنسانية، وضمان الحماية القضائية، ومراقبة وقف إطلاق النار ، وإطلاق سراح الأسرى.

وفي بيان مشترك صدر بالتعاون مع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف المتمردين، أفادت الخارجية الأميركية بأن الطرفين الكونغوليين اتفقا خلال اجتماع عُقد مؤخراً في سويسرا على التوقف عن مهاجمة المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني وانتقال القوافل الإنسانية.

وتأتي هذه التطورات الهامة بعد أشهر من الجمود الذي شهدته مسارات السلام في شرق الكونغو، وتصاعد حدة العنف في عام 2026. في غضون ذلك، احتضنت مدينة جنيف محادثات حيوية جمعت بين الحكومة وحركة «23 مارس» المتمردة، في محاولة لكسر دائرة الصراع المستمرة.

في سياق منفصل، أعلن وزير خارجية توغو عن عزم بلاده على تقديم طلب للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاعتماد خريطة عالمية جديدة تبرز الحجم الحقيقي لقارة أفريقيا بشكل أكثر دقة، مما يعكس وعياً متزايداً بأهمية التمثيل العادل للقارة على الخريطة الدولية.

وعلى صعيد الطاقة، قامت شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC)، وهي شركة نفط مملوكة للحكومة، بتصدير أول شحنة من خام «كاوثورن» الخفيف الجديد إلى هولندا يوم الأربعاء، في خطوة تشير إلى تنوع مصادر الطاقة وتعزيز مكانة نيجيريا في سوق النفط العالمية.

ومن جانب آخر، وافق البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد على تخصيص برنامج بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاقتصادات والشركات في أفريقيا، بهدف مساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مما يعكس جهوداً حثيثة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في القارة.

وفي الشأن النيجيري، نفت الحكومة بشدة استهداف المدنيين خلال عملية قصف جوي استهدفت إحدى الأسواق في شمال شرقي البلاد، موضحة أن السوق المعنية كانت قد تحولت إلى «قاعدة لوجستية» تستخدمها الجماعات الإرهابية في المنطقة، وبالأخص تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» وجماعة «بوكو حرام».

واندلع جدل واسع في نيجيريا عقب الضربة الجوية التي استهدفت سوقاً محلية في مدينة جيلي بولاية بورنو، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسب تقارير غير رسمية، وسط تزايد المطالبات بفتح تحقيق رسمي في سقوط ضحايا أبرياء خلال العملية العسكرية.

وفي أول بيان رسمي صادر عنها، أكدت الحكومة أن الضربة الجوية على سوق جيلي كانت «متعمدة وليست عشوائية»، مشيرة إلى أنها استهدفت «مواقع إرهابية مؤكدة» بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، وأن السوق كانت «أحد أشهر الممرات الإرهابية في البلاد».

وشدد وزير الإعلام محمد إدريس في بيانه على أن «جيلي تم تصنيفها كمنطقة عالية الخطورة، مع وجود توجيهات أمنية واضحة تقيد وجود المدنيين»، ولكنه أضاف أن «كل حياة نيجيرية مقدسة، وأي خسارة في أرواح المدنيين مؤسفة للغاية».

وأوضحت الحكومة أن السوق المستهدفة كانت تُعرف محلياً باسم «سوق الإرهابيين»، وقد ظلت لفترة طويلة تحت سيطرة المجموعات الإرهابية، كما كانت تخضع لمراقبة استخباراتية دقيقة وعمليات استطلاع مكثفة.

وأكدت الحكومة أن «عناصر من (داعش) و(بوكو حرام) كانوا يستخدمون المنطقة لفرض الإتاوات، وشراء الإمدادات، وتنسيق الهجمات»، مشيرة إلى تعزز هذا التقييم في 12 أبريل 2026، عندما ألقت القوات القبض على شخص يبلغ من العمر 15 عاماً تابع لتنظيم (داعش) يُدعى تيجاني في نغامدو، حيث اعترف بنقل الأموال والإمدادات بين جيلي ومواقع أخرى، مما يبرز عمق النشاط الإرهابي في المنطقة واستغلال المدنيين، بمن فيهم القُصّر.

وفي خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة، أعلنت الحكومة عن فتح «تحقيق مستقل» في العملية العسكرية، والذي سيشمل مراجعة المعلومات الاستخباراتية، وآليات تحديد الأهداف، وتنفيذ العملية، مع الالتزام بمعالجة أي ثغرات وضمان المساءلة عند الحاجة.

وخلصت الحكومة النيجيرية إلى التأكيد على أن «حماية أرواح المدنيين تظل التزاماً أساسياً للقوات المسلحة».

وقد أثارت الضربة جدلاً واسعاً في نيجيريا، حيث تباينت المواقف تجاهها، خاصة بعد ظهور تقارير إعلامية تتحدث عن استهداف سوق مزدحمة بالمدنيين عن طريق الخطأ، مما جدد المطالبات بضرورة حماية المدنيين من الإرهاب، ولكن أيضاً خلال العمليات العسكرية.

وقد وصف القائد السابق للجيش، الفريق أول المتقاعد توكور بوراتاي، الغارة الجوية على سوق جيلي بأنها ضربة ضرورية لمعقل إرهابي، ورفض أي اتهام للجيش باستهداف المدنيين، معرباً عن تقديره للقوات الجوية والاستخبارات على «الشجاعة والاحترافية في هذه العملية».





