تقترب الولايات المتحدة وإيران من إعلان تفاهم واسع

تقترب ال ولايات المتحدة و إيران من إعلان تفاهم واسع قد يضع حدا لل حرب المستمرة منذ أسابيع، بعد جولة مكثفة من الاتصالات السياسية والتحركات ال دبلوماسية التي دفعت المفاوضات إلى مرحلة وصفت بأنها "الأقرب إلى الاتفاق".

أن اتفاق السلام المرتقب مع إيران أصبح "شبه مكتمل"، مؤكداً أن الجوانب النهائية تناقش حاليا تمهيدا للإعلان الرسمي عنه قريبا. وقال ترامب من المكتب البيضاوي إنه أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة، بينهم رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون جزءاً من الاتفاق المرتقب.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن تايمز، فقد تم التوافق على الصياغة النهائية لمسودة اتفاق سلام شامل، على أن ترفع إلى قيادتي البلدين للحصول على الموافقة النهائية قبل الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة. وتقول التسريبات إن الاتفاق يهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ ستة أسابيع إلى تسوية دائمة، مع فتح مسار تفاوضي لاحق بشأن الملفات الأكثر تعقيدا، وفي مقدمتها وفي تطور لافت، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران وافقت بالفعل على مذكرة تفاهم تنص على وقف القتال على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الأميركي عن إيران، والسماح بحرية الملاحة التجارية من دون فرض رسوم عبور.

وأضافت الصحيفة أن القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي شكلت أبرز نقاط الخلاف خلال المفاوضات، سترحل إلى مرحلة تفاوضية لاحقة تمتد بين 30 و60 يوما، فيما يتضمن الاتفاق الإفراج عن نحو 25 مليار دولار من وأكد المسؤولون الإيرانيون، الذين تحدثوا بشرط عدم كشف هوياتهم، أن الوسطاء من باكستان وقطر لعبوا دورا رئيسيا في تسهيل صياغة مسودة الاتفاق. وفي طهران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود "تقارب" مع واشنطن عبر الوساطة الباكستانية، مشيرا إلى العمل على إطار تفاهم من 14 بنداً يركز على إنهاء الحرب واحتواء التصعيد.

ورغم أجواء الانفراج، لا تزال واشنطن تحتفظ بخيار التصعيد العسكري. فقد تحدثت وسائل إعلام أميركية عن استعدادات لعمليات محتملة ضدفي المقابل، صعد قاليباف لهجته محذرا من رد "أكثر قسوة" إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب، بينما أكد الرئيس الإيراني مسعودومع تضييق الفجوات بين الطرفين، تبقى الأنظار متجهة إلى الساعات المقبلة، التي قد تحمل أول اتفاق واسع بين واشنطن وطهران منذ اندلاع الحرب، أو تعيد المنطقة مجدداً إلى حافة التصعيد





