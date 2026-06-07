تقارير عن تجسس إسرائيلي على المفاوضين الأميركيين مع إيران ونفي إسرائيلي

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل تستهدف mandatorily المفاوضين الأميركيين في محادثات إيران بالتجسس، ما أثار مخاوف من تهديد استخباراتي واسع. التقرير قدم أسماء مثل أندري كولبي ومايكل ديمينو، وناقش مستوى التنسيق العسكري بين البلدين رغم النفي الإسرائيلي.

بعد تقرير عن " تجسس " إسرائيل ي مكثف على الولايات المتحدة ، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تفاصيل إضافية عن الشخصيات المستهدفة من عمليات التنصت ال إسرائيل ية. ولاحقا، أفادت "نيويورك تايمز" أن المفاوضين الأميركيين الذين يقودون عمليات التفاوض مع إيران مستهدفون بعمليات ال تجسس ال إسرائيل ية، وسط قلق متزايد بشأن تهديد استخباراتي أوسع نطاقا.

المنخرط الأبرز في المفاوضات مع طهران، وكبير مسؤولي السياسة في البنتاغون أندري كولبي، ومايكل ديمينو أحد نوابه الرئيسيين، إضافة إلى عسكريين ومسؤولين حكوميين آخرين. وذكر تقرير آخر، أعدته وكالة الاستخبارات العسكرية الأميركية وإدارات استخباراتية أخرى وركز على أحداث سابقة تعود إلى عدة سنوات، أن مستوى التهديد الاستخباراتي المضاد الذي تشكله، لم يسبق للبلدين أن شهدتا تنسيقا عسكريا أوثق مما هو الحال الآن وفق "نيويورك تايمز"، حيث يعمل ضباط الجيشين جنبا إلى جنب في القيادة المركزية الأميركية.

ويتبادل الجيش الأميركي كميات هائلة من المعلومات التكتيكية والعملياتية مع نظيره الإسرائيلي، لكن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى صرحوا أن إسرائيل "تسعى إلى فهم استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومواقفه المتقلبة بشأن التعامل مع إيران". وجاء التقرير بعد حوادث اكتشف فيها أفراد من القوات الأميركية في إسرائيل وجود برامج تنصت على اتصالاتهم، مثبتة خلسة على هواتفهم. كما نفى متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في واشنطن مزاعم أن إسرائيل تشكل تهديدا استخباراتيا مضادا، مؤكدا أن إسرائيل "لا تتجسس على المسؤولين أو الكيانات الأميركية"





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