تقارير: تدهور صحة مجتبى خامنئي يثير تساؤلات حول إدارة إيران

كشفت تقارير غربية عن تدهور صحة المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مما يثير تساؤلات حول قدرته على إدارة شؤون البلاد، في ظل تكتم رسمي وإجراءات أمنية مشددة. التقارير تربط هذه التطورات بضربة جوية أميركية إسرائيلية سابقة، وتشير إلى سيطرة الحرس الثوري على مقاليد الأمور.

أفادت تقارير إخبارية، نقلاً عن مصادر استخباراتية غربية، بأن المرشد الجديد ل إيران ، مجتبى خامنئي ، يواجه وضعاً صحياً حرجاً للغاية يحد بشكل كبير من قدرته على إدارة شؤون البلاد، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة ذا تايمز البريطانية، استناداً إلى مذكرة استخباراتية دبلوماسية تم الاطلاع عليها. وذكرت هذه التقارير، التي تثير قلقاً واسعاً، أن خامنئي فقد وعيه ويتلقى العلاج حالياً في مدينة قم، حيث يخضع لإجراءات أمنية مشددة للغاية، مع تكتم رسمي واسع النطاق يحيط بحالته الصحية.

تضيف هذه التقارير طبقة جديدة من الغموض على الساحة السياسية الإيرانية المتوترة بالفعل، خاصة في أعقاب التطورات الأخيرة والتصعيد الإقليمي المستمر.\تستند هذه التقديرات، بحسب المصادر، إلى تقييمات استخباراتية أميركية وإسرائيلية، والتي تشير إلى أن إصابة مجتبى خامنئي جاءت نتيجة لضربة جوية أميركية-إسرائيلية نُفذت في 28 فبراير 2026. وتزعم هذه التقييمات أن هذه الضربة أسفرت عن مقتل والده، المرشد السابق علي خامنئي، إلى جانب عدد من أفراد عائلته. وقد أثار هذا التقرير، إذا تأكدت صحته، تساؤلات جدية حول الظروف التي أحاطت بتعيين مجتبى خامنئي كمرشد جديد، وما إذا كان هذا التعيين قد تم في ظل ظروف قهرية. بالإضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن المرشد الجديد لم يظهر علناً منذ تلك الضربة، ولم يلقِ أي خطاب مباشر، في حين اقتصر ظهوره الإعلامي على مقاطع مصورة يُعتقد أنها أنتجت بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بيانات مكتوبة بثّها التلفزيون الرسمي الإيراني. هذا الغياب الطويل يثير تساؤلات داخل الأوساط الدبلوماسية بشأن الجهة التي تمارس السلطة الفعلية في طهران، مع ترجيحات متزايدة بأن الحرس الثوري الإيراني يتولى إدارة شؤون الدولة في المرحلة الراهنة، الأمر الذي يعزز من تعقيد المشهد السياسي ويزيد من حالة عدم اليقين.\ربطت التقارير هذه التطورات بسياق التصعيد الإقليمي الجاري، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لدفن علي خامنئي في قم. تشير التحليلات إلى أن السلطات الإيرانية تسعى جاهدة إلى احتواء تداعيات الأزمة السياسية الناشئة، وذلك من خلال تشديد السيطرة على تدفق المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية للمرشد الجديد. هذا الإجراء يعكس قلقاً متزايداً بشأن الاستقرار الداخلي، وتأثير هذه الأزمة الصحية المحتملة على عملية صنع القرار في البلاد. إن غياب الشفافية في التعامل مع هذه القضية يزيد من التكهنات والشائعات، مما يعقد مهمة فهم الوضع الحقيقي داخل إيران. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقيت الحرج لهذه التطورات، بالتزامن مع التوترات الإقليمية المتصاعدة، يثير مخاوف بشأن احتمال تفاقم الأزمات وزعزعة الاستقرار في المنطقة. إن حالة الغموض التي تحيط بمستقبل القيادة الإيرانية تثير تحديات كبيرة للمجتمع الدولي، وتستدعي مراقبة دقيقة للتطورات القادمة وتقييم دقيق للعواقب المحتملة





