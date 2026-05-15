تقارير عالمية: من جحيم الحرب الروسية الأوكرانية إلى غرائب الممالك الوهمية في سويسرا

يتناول هذا التقرير الشامل التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في الصراع الروسي الأوكراني، مع تسليط الضوء على الهجمات المتبادلة وتصريحات إنهاء الحرب، وصولاً إلى قصة غريبة لشاب مغربي ينصب نفسه إمبراطوراً في قلب سويسرا.

تشهد الساحة الدولية حالة من الغليان المستمر، حيث تواصل المواجهات العنيفة تصاعدها بين القوتين الروسية والأوكرانية في دوامة من القصف المتبادل الذي لا يفرق بين الأهداف العسكرية والمنشآت المدنية.

فقد استيقظ سكان مدينة ريازان الروسية، الواقعة في الجنوب الشرقي من العاصمة موسكو، على وقع هجوم أوكراني دامٍ أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثني عشر آخرين، بينهم أطفال أبرياء، وفقاً لما صرح به الحاكم المحلي بافيل مالكوف عبر منصة تلغرام. هذا الهجوم الذي تسبب في أضرار جسيمة لمبنيين سكنيين، لم يكن حدثاً معزولاً، بل جاء كرد فعل أو جزء من سلسلة عمليات متبادلة، حيث كانت روسيا قد شنت في اليوم السابق غارات جوية واسعة النطاق استهدفت كييف ومحيطها، مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن واحد وعشرين قتيلاً حسب الإحصائيات الأولية لجهاز الإسعاف الأوكراني.

إن هذا التصعيد المأساوي يعيد إلى الأذهان هشاشة الهدنات المؤقتة، خاصة بعد أن استؤنفت الهجمات اليومية فور انتهاء فترة تهدئة قصيرة أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تزامنت مع إحياء روسيا لذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية، مما يظهر أن الصراع يتجاوز مجرد العمليات الميدانية ليصل إلى صراع إرادات سياسية وتوقيتات رمزية دقيقة. وفي سياق متصل بالتداعيات السياسية لهذه الحرب، شهدت لاتفيا هزّة سياسية تمثلت في استقالة رئيسة وزرائها بعد فقدانها دعم حزب رئيسي في الائتلاف الحكومي، وذلك على خلفية تحميل وزير دفاعها مسؤولية الفشل في منع توغل المسيّرات الأوكرانية، مما يعكس حالة التوتر الأمني التي تعيشها دول البلطيق والمخاوف من تمدد رقعة الصراع.

وبالتوازي مع ذلك، تبرز الصراعات الداخلية في أوكرانيا، حيث نفى أندري يرماك، المدير السابق لمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اتهامات الفساد الموجهة إليه، واصفاً إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، في محاولة لتبرئة ساحته أمام الرأي العام والقضاء. ومن جهة أخرى، تبرز إشارات متناقضة حول نهاية هذا النزاع الدموي، حيث أكد الكرملين مجدداً تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الحرب قد انتهت تقريباً، وهو ما يتناغم مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يرى أن النهاية قريبة للغاية، إلا أن الواقع الميداني المتمثل في القصف المستمر على المدن يشير إلى أن الطريق نحو السلام لا يزال محفوفاً بالمخاطر والتعقيدات التي تتطلب تفاوضات عميقة وشاملة.

وبعيداً عن دوي المدافع وصراعات القوى العظمى، تبرز في قلب القارة الأوروبية قصة غريبة تدمج بين الواقع والخيال في سويسرا، حيث قرر شاب ثلاثيني من أصول مغربية يدعى يونس لاوِينر أن يصنع لنفسه قدراً مختلفاً بعيداً عن رتابة الحياة الوظيفية. يونس، الذي يعمل متخصصاً في تكنولوجيا المعلومات في العاصمة بيرن، يعيش حياة مزدوجة مثيرة للاهتمام، فبمجرد انتهاء ساعات عمله، يتحول إلى الملك جوناس الأول، إمبراطور دولة وهمية بناها من خلال ثغرات قانونية في السجلات العقارية السويسرية.

بدأت هذه المغامرة في سن العشرين عندما حصل على قطعة أرض من والده، ومن هنا انطلق في رحلة للبحث عن الأراضي المهملة التي لا يملكها أحد رسمياً، ليقوم بتسجيلها باسمه قانونياً، حتى بات يسيطر اليوم على نحو مئة وخمس وأربعين قطعة أرض موزعة على تسعة كانتونات سويسرية، بمساحة إجمالية تصل إلى خمسة وستين ألف متر مربع. لا يتوقف طموح جوناس الأول عند امتلاك الأرض، بل تمتد هوسه إلى المظاهر الملكية، حيث يمتلك تاجاً وسيفاً ومدفعاً قديماً، بل وأقام حفل تتويج باذخ في كنيسة نيديج التاريخية استأجر لها ممثلين ليقوموا بدور الحاشية الملكية.

ورغم هذا السلوك الذي قد يراه البعض جنوناً، إلا أن يونس يؤكد التزامه التام بالقوانين السويسرية ودفع الضرائب، معتبراً أن إمبراطوريته هي وسيلة لترك بصمة تاريخية تجعل الناس يتذكرونه كملك وليس مجرد رجل أعمال أو موظف تقني، في مفارقة عجيبة تعكس رغبة الإنسان في التحرر من قيود الواقع عبر خلق عالم موازٍ يسيطر عليه بالكامل، حتى لو كان ذلك العالم مجرد سجلات ورقية ودبابة ألمانية قديمة تقبع في المرآب بعد رفض السلطات السماح لها بالتجول في الساحات الفيدرالية في بيرن





