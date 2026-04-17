تقارب أمريكي إيراني يلوح في الأفق.. وساطة باكستانية تقرب المسافات في ملفات نووية ومضيق هرمز

تتزايد المؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق، مع تقدم ملموس في الجهود الدبلوماسية خلف الكواليس. تلعب باكستان دور الوسيط الرئيسي في هذه المفاوضات، التي تركز على الملف النووي الإيراني وأمن مضيق هرمز. وتشمل المقترحات المطروحة الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزون اليورانيوم المخصب، بالإضافة إلى حلول وسط بشأن طبيعة التعاون النووي المستقبلي.

تشهد العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة و إيران دفعة دبلوماسية واعدة، حيث تشير تصريحات مسؤولين غربيين و إيران يين، بالإضافة إلى تسريبات من مصادر مطلعة، إلى اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وقضايا إقليمية أخرى. وقد صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بأن الولايات المتحدة "قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق"، مؤكداً عدم وجود "نقاط عالقة"، وأنه قد يحضر مراسم توقيع الاتفاق في العاصمة إذا تم التوصل إليه.

ويعكس هذا التصريح تفاؤلاً حذراً بشأن احتمالية تجاوز الجمود الذي طالما اتسمت به هذه العلاقات. تتولى باكستان دور الوسيط الرئيسي في هذه الجهود الدبلوماسية، حيث أكد مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة لرويترز، أن هناك "تقدماً في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس". وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن اجتماعاً قادماً بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوماً. وأوضح أن "الاتفاق التفصيلي سيأتي لاحقاً"، وأن "الجانبين يتفقان من حيث المبدأ"، بينما سيتم حسم "التفاصيل الفنية" في مراحل لاحقة. هذا التقدم، الذي يتم خلف أبواب مغلقة، يشير إلى رغبة حقيقية لدى الطرفين في إيجاد حلول وسط. تتركز النقاط التفاوضية الرئيسية على الملف النووي الإيراني. وتشير التقارير إلى أن أحد البنود المطروحة للنقاش يتضمن قيام الولايات المتحدة بالإفراج عن 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، مقابل تخلي إيران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب. وقد كشفت مصادر أن الولايات المتحدة كانت في مرحلة سابقة من المفاوضات مستعدة للإفراج عن 6 مليارات دولار لتمكين إيران من شراء الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية، إلا أن الجانب الإيراني طالب بمبلغ 27 مليار دولار. وبدلاً من شحن جميع المواد النووية إلى الولايات المتحدة، وهو ما طلبته واشنطن، وافقت إيران على خفض درجة تخصيبها داخل أراضيها. وبموجب مقترح تسوية، سيتم شحن جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، بينما سيتم خفض تخصيب الجزء الآخر داخل إيران تحت رقابة دولية مشددة. وتصر إيران على رفع العقوبات الدولية، بينما تضغط واشنطن من أجل نقل أي يورانيوم عالي التخصيب خارج إيران. وتشير مؤشرات إلى التوصل إلى حل وسط بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، حيث تدرس الأطراف آلية لنقله أو تخفيض تخصيبه. تمثل طموحات طهران النووية نقطة خلاف أساسية، حيث اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاماً، بينما اقترحت طهران تعليقاً يتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام. وبينما تتواصل هذه المفاوضات، تظل الخلافات كبيرة بشأن مضيق هرمز، الذي أكد ترامب أن إيران "وافقت على ألا تغلقه". وفي هذا السياق، صرح مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً "مشروط بالتزام الولايات المتحدة ببنود وقف إطلاق النار". وتأمل طهران في التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام القادمة بجهود وساطة باكستانية، مع احتمال تمديد وقف إطلاق النار لإفساح المجال لمزيد من المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب. ورغم إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل، إلا أن الألغام البحرية التي قيل إنها زرعت تثير قلق الدول الكبرى وشركات الملاحة، مما يضع مهمة إزالتها على رأس الأولويات. وفي سياق متصل، كانت أوروبا قد استجابت جزئياً لمطالب ترامب بالتدخل لفتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة فيه، من خلال قمة دولية ترأسها فرنسا وبريطانيا. كما تسعى إيران إلى تكريس نفوذها في المضيق عبر رسوم عبور مثيرة للجدل، متحدية القانون الدولي ومثيرة مخاوف أسواق الطاقة والشحن. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية، كما يظهر في أجواء "حرب باردة" التي تخيم على مؤتمر ميونيخ حول قضايا الدفاع والأمن، في غياب روسيا





