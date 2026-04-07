تقارير: روسيا تزود إيران بقائمة أهداف حيوية للطاقة داخل إسرائيل

كشفت تقارير عن تبادل معلومات استخباراتية بين روسيا وإيران تتعلق بأهداف في البنية التحتية للطاقة الإسرائيلية، مما يزيد من التوتر في المنطقة.

في سياق التوتر المتصاعد في المنطقة، كشفت تقارير صحفية عن تبادل معلومات استخباراتية حساسة بين روسيا و إيران ، تتعلق بأهداف حيوية في البنية التحتية لل طاقة داخل إسرائيل . وبحسب ما أوردته صحيفة عبرية، استناداً إلى مصادر مقربة من الاستخبارات الأوكرانية، فقد زوّدت روسيا إيران بقائمة مفصلة تضم 55 هدفاً حيوياً يمكن استهدافها بصواريخ دقيقة. هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً في التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين، وتهدف إلى تمكين إيران من توجيه ضربات مؤثرة إلى شبكة ال طاقة ال إسرائيل ية.

ووفقاً للتقارير، تم تقسيم المواقع المستهدفة إلى ثلاث فئات بحسب أهميتها الاستراتيجية، مما يعكس تخطيطاً دقيقاً لتعطيل البنية التحتية للطاقة في إسرائيل.\تشتمل الفئة الأولى، وهي الأكثر أهمية، على المنشآت الإنتاجية الحرجة التي يؤدي تدميرها إلى شلّ النظام الوطني للطاقة. ومن بين هذه الأهداف، تبرز محطة كهرباء “أوروت رابين” كهدف رئيسي، وهي أكبر محطة لتوليد الطاقة في إسرائيل وتقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غرب مدينة الخضيرة. ويعكس اختيار هذه المحطة كهدف استراتيجية واضحة تهدف إلى التأثير بشكل مباشر على قدرة إسرائيل على توفير الطاقة. أما الفئة الثانية فتضم مراكز الطاقة الحضرية والصناعية الرئيسية، والتي تخدم مراكز سكانية كبيرة وتقع بشكل أساسي في وسط إسرائيل. وتشمل الفئة الثالثة البنية التحتية المحلية، مثل المحطات الفرعية التي تدعم المناطق الصناعية ومحطات الكهرباء الصغيرة. هذا التقسيم يظهر مدى التخطيط الشامل الذي يعتمد على تحديد الأهداف الأكثر تأثيراً في حال وقوع هجوم.\التقارير الصحفية أشارت أيضاً إلى أن التقييم الروسي لشبكة الكهرباء الإسرائيلية يشير إلى أنها هشة وتتسم بدرجة عالية من العزلة، على عكس العديد من الدول الأوروبية. وبما أن إسرائيل تعتمد على نفسها في إنتاج الطاقة ولا تستورد الكهرباء من الدول المجاورة، فإن الاستخبارات الروسية أبلغت إيران أن إتلاف عدد قليل من المكونات المركزية قد يؤدي إلى انهيار كامل وطويل الأمد في النظام الكهربائي. هذا الانهيار المحتمل من شأنه أن يتسبب في انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وأعطال تقنية يصعب تداركها، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية في إسرائيل وعلى قدرتها على العمل بكفاءة. هذا التعاون بين روسيا وإيران يمثل تحدياً أمنياً كبيراً لإسرائيل، ويتطلب من الأخيرة اتخاذ إجراءات وقائية وتعزيز دفاعاتها لضمان أمن البنية التحتية الحيوية للطاقة





إسرائيل إيران روسيا طاقة أمن

