تقارير: البنتاغون يدرس خططاً عسكرية لتأمين مخزونات اليورانيوم الإيراني

كشفت شبكة "سي إن إن" أن البنتاغون يدرس سيناريوهات عسكرية لتأمين وإزالة مخزونات اليورانيوم المخصب الإيراني، بمشاركة وزارة الطاقة والقوات الخاصة، وأن هذه المناقشات لا تزال أولية وتخضع للتطورات السياسية.

كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها أن وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) تدرس سيناريوهات عسكرية محتملة للتعامل مع مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران ، وذلك في ظل التطورات السياسية والتهديدات النووية المحتملة.

وأكدت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، وتخضع للتغيرات على الأرض والمواقف السياسية المتقلبة. ووفقاً للتقرير، فإن مخططي البنتاغون درسوا عدة خيارات، من بينها نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط لدعم عملية استجابة سريعة، تتضمن فرقاً متخصصة من وزارة الطاقة الأمريكية، مثل فريق دعم الطوارئ النووية، إضافة إلى قوات العمليات الخاصة ووحدات الجيش العشرين المتخصصة في التعامل مع المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات.

وتشير الخطط إلى أن الهدف الأساسي هو تحديد مواقع مخزونات اليورانيوم المخصب وتأمينها وإزالتها من البلاد في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع أي جهة من استخدامها في أغراض غير سلمية. وأكدت المصادر أن هذه النقاشات ليست جديدة، بل كانت موجودة حتى قبل حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية من طراز "إف-15إي" في نيسان/أبريل الماضي. وجرت مناقشات مماثلة حول إشراك فرق متخصصة من وزارة الطاقة إلى جانب القوات الخاصة ووحدات الجيش المعنية بأسلحة الدمار الشامل.

ومع ذلك، شدد المسؤولون على أن هذه الخطط لا تعكس قراراً فعلياً بالشروع في عملية عسكرية، بل هي جزء من التقييمات الروتينية التي يجريها الجيش الأمريكي لمواجهة التهديدات المحتملة. وفي سياق متصل، صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأنه بموجب الاتفاق المحتمل الذي قد يُوقع في الأيام المقبلة، سيتم تدمير اليورانيوم المخصب الإيراني أولاً في الموقع، ثم إخراجه من البلاد وفق آلية فنية دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس دونالد ترامب أوقف خطة سابقة كانت تستعد لتنفيذ عملية برية داخل إيران للسيطرة على المخزونات، مما يعكس التعقيدات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذه القضية الحساسة. وتواصل الأوساط الدبلوماسية والأمنية مناقشة السبل الكفيلة بضمان عدم تحول البرنامج النووي الإيراني إلى مصدر تهديد للأمن الإقليمي والعالمي، وسط تباين في المواقف بين واشنطن وطهران





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