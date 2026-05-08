تفكيك أكبر شبكة عصابية لتهريب الآثار الوهمية في مصر بعد سقوط 33 متهماً

نجحت أجهزة الأمن المصرية في تفكيك أكبر شبكة عصابية متخصصة في تهريب الآثار الوهمية، بعد سقوط 33 متهماً حولوا ثلاث فيلات بمدينة السادس من أكتوبر إلى مركز لعمليات نصب احترافية هزت الرأي العام. كشفت التحقيقات عن أسلوب «جهنمي» استخدمته العصابة لاستدراج الضحايا، حيث تقمص المتهمون أدوار شخصيات نافذة وارتدوا ملابس رسمية واستخدموا أجهزة لاسلكية لإضفاء صبغة «سيادية» على صفقاتهم المشبوهة، مما جعل الضحايا يشعرون بالرهبة والثقة العمياء في آن واحد.

كشفت التحقيقات عن أسلوب «جهنمي» استخدمته العصابة لاستدراج الضحايا، حيث تقمص المتهمون أدوار شخصيات نافذة وارتدوا ملابس رسمية واستخدموا أجهزة لاسلكية لإضفاء صبغة «سيادية» على صفقاتهم المشبوهة، مما جعل الضحايا يشعرون بالرهبة والثقة العمياء في آن واحد. ولإتمام الخديعة، صمم الجناة غرفاً سرية تحت الأرض تشبه «المقابر الأثرية»، وعرضوا داخلها 34 قطعة مقلدة بحرفية عالية على أنها كنوز أصلية لا تقدر بثمن.

ولم يتوقف الأمر عند النصب المالي، بل أجبروا الضحايا على توقيع إيصالات أمانة بمبالغ ضخمة لضمان صمتهم تحت التهديد. باغت قوات الأمن المصرية المتهمين أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبالغ ضخمة من 9 ضحايا كانوا متواجدين لحظة الاقتحام، وضبطت بحوزتهم أدوات التزييف: الملابس الرسمية، والأجهزة اللاسلكية، والتماثيل المقلدة. وكشف سقوط هذه العصابة النقاب عن عالم «بيزنس الوهم»، حيث استغل المحترفون هوس الثراء السريع لبيع «مقابر من سراب»، ليتحول حلم الكنوز إلى كابوس خلف القضبان للجميع.

في التفاصيل، كشفت التحقيقات أن العصابة كانت تعمل منذ أكثر من خمس سنوات، حيث استهدفت رجال الأعمال والمهتمين بالآثار، مستغلة هوسهم بامتلاك القطع الأثرية النادرة. وقد استخدم المتهمون تقنيات متطورة في التزييف، حيث قاموا بتقليد بعض القطع الأثرية الشهيرة، مثل تماثيل الفراعنة، وألواح التوت عنخ آمون، وحتى بعض القطع الرومانية. كما استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لبث إعلاناتهم، حيث كانوا ينشرون صوراً للقطع المقلدة، ويخبرون الضحايا أنها أصلية، وأنها تم العثور عليها في مواقع أثرية سرية.

وقد تمكن الضحايا من الحصول على بعض المعلومات عن هذه القطع من خلال بعض «الخبراء» الذين كانوا يعملون مع العصابة، مما زاد من مصداقيتهم. ومع ذلك، فإن هذه المعلومات كانت كاذبة، حيث كانت العصابة تستخدمها لإقناع الضحايا بشراء القطع المقلدة. وقد تم القبض على العصابة بعد أن تلقى الأمن المصري معلومات من مصادر موثوقة عن وجود شبكة عصابية متخصصة في تهريب الآثار الوهمية. وقد تم تتبع نشاطات العصابة، حيث تم مراقبة تحركاتها، وتتبع الاتصالات الهاتفية، ومراقبة مواقعها على الإنترنت.

وقد تم القبض على المتهمين في عملية مداهمة مفاجئة، حيث تم اقتحام الفيلات الثلاثة التي كانت تستخدم كمراكز لعمليات النصب. وقد تم القبض على جميع المتهمين، وتم ضبط جميع الأدوات التي كانوا يستخدمونها في عمليات النصب. وقد تم نقل المتهمين إلى النيابة العامة، حيث تم التحقيق معهم، وتم توجيه تهم النصب والاحتيال إليهم. وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و20 عاماً، حسب درجة مشاركتهم في الجريمة.

وقد تم أيضًا مصادرة جميع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات النصب. وقد تم أيضًا مصادرة جميع القطع الأثرية المقلدة التي تم ضبطها. وقد تم أيضًا مصادرة جميع الأدوات التي تم استخدامها في عمليات النصب. وقد تم أيضًا مصادرة جميع الأموال التي تم الحصول عليها من خلال عمليات النصب.

