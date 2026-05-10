تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية، للاطلاع على سير الأعمال التشغيلية والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، برفقه معالي نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، ومعالي أمين العاصمة المقدسة مساعد الداود، وعدد من مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة. وقف الأمير سعود بن مشعل، خلال جولته التفقدية، على سير العمل في غرفة الاستعداد المسبق بالمركز وما تضمه من شاشات وأنظمة تشغيلية تُستخدم في متابعة العمليات التشغيلية. تشمل المهام تأكيد مساكن الحجاج مع مقدّمي الخدمة قبل وصولهم، ومتابعة إحصائيات وصول الحافلات القادمة إلى المركز، إضافةً إلى نظام تتبّع الحافلات، لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات. كما اطلع سموّه على سير العمل بصالة استقبال حجاج البر، وآلية تبادل الحافلات الأجنبية والسعودية بالمركز، وما يتم تقديمه من خدمات تنظيمية وتشغيلية تسهم في تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتوجيههم إلى مقار سكنهم بكل يسر وانتظام.

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية ، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ، وذلك برفقة عدد من المسؤولين.

وقف الأمير سعود بن مشعل، خلال جولته التفقدية، على سير العمل في غرفة الاستعداد المسبق بالمركز وما تضمه من شاشات وأنظمة تشغيلية تُستخدم في متابعة العمليات التشغيلية. تشمل المهام تأكيد مساكن الحجاج مع مقدّمي الخدمة قبل وصولهم، ومتابعة إحصائيات وصول الحافلات القادمة إلى المركز، إضافةً إلى نظام تتبّع الحافلات، لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات.

كما اطلع سموّه على سير العمل بصالة استقبال حجاج البر، وآلية تبادل الحافلات الأجنبية والسعودية بالمركز، وما يتم تقديمه من خدمات تنظيمية وتشغيلية تسهم في تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتوجيههم إلى مقار سكنهم بكل يسر وانتظام. وفي سياق متصل، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة المسجد الحرام، للوقوف على جاهزية مشروع المطاف ومنظومة التشغيل والخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام لموسم حج 1447هـ، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بكفاءة التشغيل وتحسين تجربة الضيوف. رافقه عدد من المسؤولين.

واستمع سموّه لشرحٍ عن الخطط التشغيلية والخدمية التي تنفذها الجهات ذات العلاقة في المسجد الحرام، والتي تشمل آليات تنظيم الحشود وتعزيز الخدمات وتهيئة المرافق، بما يضمن انسيابية الحركة وراحة الحجاج. كما تفقد الأمير سعود بن مشعل أعمال التوسعة السعودية الثالثة، واطلع على سير أعمال التسليم المرحلي للتشغيل التي ينفذها مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تأتي هذه الجهود في إطار منظومة تشغيلية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين والزوار، وتهيئة بيئة تعبّدية أكثر يسراً وانسيابية داخل المسجد الحرام ومرافقه





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مركز استقبال وتوجيه الحجاج بالنوارية سير العمل والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن غرفة الاستعداد المسبق بالمركز شاشات وأنظمة تشغيلية تأكيد مساكن الحجاج متابعة إحصائيات وصول الحافلات نظام تتبّع الحافلات مسجد الحرام جهود التوسعة السعودية الثالثة سير أعمال التسليم المرحلي للتشغيل

United States Latest News, United States Headlines