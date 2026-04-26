تفعيل آلية جديدة لتنظيم الرعي في محمية الملك عبد العزيز الملكية

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية عن تفعيل آلية تنظيمية جديدة لإصدار تصاريح الرعي للمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السكان المحليين والحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للمحمية.

تبدأ مرحلة تطبيق هذه الآلية في الربع الثاني من عام 2026، وتعتبر بمثابة نقلة نوعية في إدارة موارد الرعي بشكل مستدام. هذه الآلية ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تعبير عن التزام الهيئة تجاه المجتمع المحلي، ورغبتها في تمكينهم من الاستفادة من موارد المحمية بطريقة مسؤولة ومستدامة. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

الآلية الجديدة تضع في الاعتبار التحديات البيئية التي تواجه المحمية، وتسعى إلى معالجتها من خلال وضع ضوابط صارمة تضمن عدم الإضرار بالنظام البيئي. كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والمجتمع المحلي، من خلال إشراكهم في عملية صنع القرار ومتابعة تنفيذ الآلية. إن نجاح هذه الآلية يعتمد على التزام جميع الأطراف المعنية، وعلى وعي السكان المحليين بأهمية الحفاظ على البيئة. الهيئة تؤكد على أنها ستعمل جاهدة لتوفير كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتطبيق هذه الآلية بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما أنها ستواصل التواصل مع المجتمع المحلي للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتلبية احتياجاتهم. إن محمية الملك عبد العزيز الملكية تعتبر من أهم المحميات الطبيعية في المملكة العربية السعودية، وتضم تنوعاً بيولوجياً فريداً. لذلك، فإن الحفاظ عليها يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية. الآلية الجديدة لإصدار تصاريح الرعي هي خطوة مهمة في هذا الاتجاه، وستساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحمية والمجتمع المحلي.

وتشمل الآلية الجديدة اشتراطات دقيقة تتعلق بالجنسية والإقامة والملكية والتصاريح البيئية والبيطرية، مما يضمن أن المستفيدين من تصاريح الرعي هم من يستحقونها حقاً، وأنهم ملتزمون بالضوابط البيئية والصحية اللازمة. هذه الاشتراطات ليست تعسفية، بل هي مبنية على دراسات علمية دقيقة، وتراعي الظروف المحلية. كما أنها تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، ومنع أي تلاعب أو استغلال.

الهيئة تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية مختلفة، مثل المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والقوات الخاصة للأمن البيئي، لضمان تطبيق الآلية الجديدة بشكل فعال. هذا التعاون يضمن أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقانون، وأن أي مخالفات يتم التعامل معها بصرامة. كما أنه يعزز الثقة بين الهيئة والمجتمع المحلي، ويشجع على الالتزام بالضوابط والتعليمات. الهيئة تدرك أن عملية إصدار تصاريح الرعي قد تكون معقدة، لذلك فقد قامت بتطوير منصة'نماء' لتسهيل هذه العملية.

من خلال هذه المنصة، يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر الإنترنت، ومتابعة حالة طلباتهم، والحصول على كافة المعلومات اللازمة. هذا يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإصدار التصاريح، ويسهل الوصول إليها. الهيئة تؤكد على أنها ستواصل تطوير منصة'نماء' لتحسين خدماتها، وتلبية احتياجات المستخدمين. الآلية الجديدة تغطي نطاقات جغرافية محددة داخل المحمية، وهي مراكز (حفر العتش، الحفيرة، الطيري، الحفنة، رويغب، الحيراء، مناخ، الشعب، الشحمة، وأم رجوم).

هذا التقسيم الجغرافي يسمح للهيئة بتحديد احتياجات كل مركز، وتخصيص الموارد بشكل فعال. كما أنه يسهل عملية المتابعة والرقابة، ويضمن أن الضوابط والتعليمات يتم تطبيقها بشكل متساوٍ في جميع أنحاء المحمية. خطة التنفيذ ستتم على مراحل، تبدأ بمركزي رويغب والحفنة في الربع الثاني من عام 2026، ثم مركزي الطيري والحفيرة في الربع الثالث، على أن تستكمل باقي المراحل في الربع الرابع. هذا التدرج في التنفيذ يسمح للهيئة بتقييم أداء الآلية الجديدة، وإجراء أي تعديلات ضرورية قبل تطبيقها على نطاق واسع.

عملية إصدار التصاريح ستكون تشاركية، حيث سيبدأ رئيس المركز والهيئة برفع بيان بأسماء المتقدمين المستوفين للشروط عبر منصة'نماء'. ثم سيتم التحقق من أهليتهم بالتنسيق مع المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وإشراك القوات الخاصة للأمن البيئي في مراحل المتابعة والرقابة. هذا يضمن أن جميع الإجراءات تتم بشفافية ومساءلة، وأن حقوق جميع الأطراف المعنية يتم احترامها.

الهيئة تؤكد على أنها ستعمل جاهدة لتطبيق هذه الآلية الجديدة بنجاح، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، وهي الحفاظ على البيئة الطبيعية الفريدة للمحمية، وتمكين المجتمع المحلي من الاستفادة من مواردها بطريقة مسؤولة ومستدامة





