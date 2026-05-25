تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أزمة صحية متصاعدة وتحذيرات دولية من كارثة إقليمية

رصد مئات الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية مع رفع مستوى الخطر إلى مرتفع جداً، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار السلالة الفتاكة بونديبوغيو التي تفتقر للقاحات.

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة صحية متفاقمة وعنيفة إثر رصد تفشٍ جديد وخطير لفيروس إيبولا الفتاك، حيث أعلن المدير العام ل منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن تسجيل أكثر من 900 حالة إصابة مشتبه بها حتى الآن.

وفي تفاصيل هذه الكارثة الصحية، أكد غيبريسوس أن جهود المراقبة المكثفة التي تقودها المنظمة والجهات الصحية المحلية أسفرت عن تأكيد 101 حالة إصابة مؤكدة، وهو رقم يشير إلى تسارع وتيرة الانتشار في مناطق واسعة من البلاد. وتزداد خطورة الموقف تعقيداً في مقاطعة إيتوري، التي تمثل بؤرة التفشي الرئيسية، حيث يعيش ما يقرب من 5 ملايين نسمة في ظروف مأساوية تتسم بالنزاعات المسلحة المستمرة، مما يجعل من الصعب جداً تنفيذ إجراءات الحجر الصحي والوقاية، خاصة وأن واحداً من كل أربعة أشخاص في تلك المناطق يعاني من تبعات عدم الاستقرار الأمني، وهو ما يسهل انتقال الفيروس بين السكان ويصعب من مهمة الفرق الطبية في رصد الحالات الجديدة ونقل المصابين إلى مراكز العلاج المتخصصة مثل مركز روامبارا.

ويعود هذا التفشي الحالي إلى ظهور سلالة بونديبوغيو، وهي إحدى السلالات الأكثر شراسة وفتكاً من فيروس إيبولا، والتي تتميز بخطورتها البالغة نظراً لعدم وجود لقاح معتمد أو علاج فعال لها حتى هذه اللحظة. ويُعرف إيبولا بأنه مرض فيروسي ينقل عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم المصاب، ويؤدي إلى تدهور سريع في الحالة الصحية للمريض، حيث يسبب نزيفاً حاداً داخلياً وخارجياً وفشلاً تاماً في وظائف الأعضاء الحيوية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة.

وقد أشارت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية إلى أرقام صادمة، حيث تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث محافظات فقط من أصل 867 حالة مشتبها بها، مما يرفع نسبة الوفيات إلى مستويات مرعبة تصل إلى 50 في المائة في بعض المناطق، وهو ما يضع النظام الصحي المتهالك في البلاد أمام تحدٍ وجودي غير مسبوق. أمام هذا الواقع المرير، اتخذت منظمة الصحة العالمية خطوات تصعيدية عاجلة، حيث رفعت مستوى خطر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية من مستوى مرتفع إلى مستوى مرتفع جداً على الصعيد الوطني، معلنة حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي لمواجهة هذه الموجة السابعة عشرة من تفشي الفيروس في هذا البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.

ولم تتوقف التحذيرات عند الحدود الوطنية، بل امتدت لتشمل القارة الأفريقية بأكملها، حيث حذرت السلطات الصحية من مخاطر تمدد الوباء إلى 10 دول أخرى مجاورة، مما يتطلب تنسيقاً دولياً عاجلاً لمنع تحول الأزمة إلى جائحة إقليمية. وفي هذا السياق، شدد محمد يعقوب جنابي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، على خطورة الاستخفاف بهذه التهديدات، مؤكداً أن التراخي في مواجهة إيبولا قد يؤدي إلى عواقب كارثية لا يمكن تداركها.

وعلى صعيد ردود الفعل الإقليمية، سعت بعض الدول إلى طمأنة مواطنيها، حيث أكدت السلطات الصحية في مصر أن مخاطر الإصابة بفيروس إيبولا على المواطنين المصريين تظل منخفضة جداً، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال خالية تماماً من المرض بفضل إجراءات الرقابة الصحية الصارمة على المنافذ الحدودية والمطارات. ومع ذلك، فإن حالة التأهب تظل قائمة في مختلف أنحاء القارة، حيث تسعى المنظمات الدولية إلى توفير الدعم اللوجستي والطبي لجمهورية الكونغو الديمقراطية للسيطرة على بؤر التفشي، مع التركيز على توعية السكان المحليين بسبل الوقاية وتجنب الممارسات التي تزيد من انتشار العدوى، في محاولة لكسر سلسلة الانتقال الفيروسي وتقليل عدد الوفيات في ظل غياب العلاج الناجع لهذه السلالة المتحورة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا الكونغو الديمقراطية منظمة الصحة العالمية وباء أفريقيا

United States Latest News, United States Headlines