تفشي حاد للحصبة في بنغلاديش يودي بحياة 194 طفلاً

تشهد بنغلاديش أسوأ تفشٍ للحصبة في جنوب آسيا منذ عقود، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 194 طفلاً وأكثر من 28 ألف حالة مؤكدة. أطلقت الحكومة برنامج تطعيم طارئ لمواجهة الوباء.

تشهد بنغلاديش تفشيًا حادًا للحصبة، يُعد الأسوأ في جنوب آسيا منذ عقود، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 194 طفلاً. وأعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم عن وفاة ما بين ثلاثة إلى خمسة أطفال يوميًا خلال الأسبوع الماضي بسبب هذا المرض الفتاك.

وقد سجلت العاصمة دكا ثلاثة وفيات يوم الأربعاء، بينما سُجلت حالتا وفاة إضافيتان اليوم، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى أكثر من 28 ألف حالة. هذا الارتفاع المقلق في عدد الإصابات والوفيات يضع النظام الصحي في بنغلاديش تحت ضغط هائل، ويستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للسيطرة على هذا الوباء المتفشي. وقد أطلقت الحكومة البنغلاديشية برنامج تطعيم طارئ واسع النطاق في الخامس عشر من مارس الماضي، يستهدف 18 مليون طفل في محاولة جادة لاحتواء هذا التفشي.

يهدف البرنامج إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال غير المطعمين، وتوفير الحماية اللازمة لهم ضد هذا المرض الخطير. ومع ذلك، فإن التحديات اللوجستية والصعوبات في الوصول إلى المناطق النائية قد تعيق جهود التطعيم، وتتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان تغطية شاملة. إن نجاح هذا البرنامج التطعيمي هو مفتاح الحد من انتشار المرض وتقليل عدد الوفيات، خاصة وأن الحصبة تعتبر من الأمراض شديدة العدوى التي تستهدف بشكل خاص الأطفال الصغار.

تُصنف منظمة الصحة العالمية الحصبة على أنها واحدة من أكثر الأمراض المعدية انتشارًا في العالم، حيث تتسبب في حوالي 95 ألف حالة وفاة سنويًا على مستوى العالم. وتتركز معظم هذه الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة الذين لم يتلقوا التطعيم اللازم. الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم عند السعال أو العطس. يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ والوفاة.

إن الوقاية من الحصبة من خلال التطعيم هي الطريقة الأكثر فعالية لحماية الأطفال من هذا المرض الفتاك. يجب على جميع الحكومات والمنظمات الصحية العمل معًا لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيم اللازم، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمصابين. إن مكافحة الحصبة تتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا دوليًا لضمان عالم خالٍ من هذا المرض. إن الوضع في بنغلاديش يمثل تحذيرًا بشأن أهمية التطعيم والحاجة إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

يجب على الدول النامية الاستثمار في برامج التطعيم وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية لجميع السكان. كما يجب على المنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والتقني للدول التي تواجه صعوبات في مكافحة الأمراض المعدية. إن حماية الأطفال من الأمراض المعدية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع. يجب علينا أن نعمل معًا لضمان حصول جميع الأطفال على فرصة للعيش حياة صحية وسعيدة.

إن تفشي الحصبة في بنغلاديش هو تذكير مؤلم بأن الأمراض المعدية لا تزال تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، وأننا يجب أن نكون مستعدين لمواجهة هذه التحديات بفعالية





