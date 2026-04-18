تفسير جديد لنشأة جراند كانيون: هل كان فيضان بحيرة قديمة السبب؟

دراسة حديثة تقدم فرضية جديدة حول تشكل جراند كانيون، تشير إلى أن فيضان بحيرة قديمة قبل حوالي 6.6 مليون سنة ربما كان السبب الرئيسي في نحت هذا المعلم الطبيعي المهيب، معززة بذلك نظريات سابقة ومدعومة بتحاليل جيولوجية دقيقة.

يُعتبر جراند كانيون ، الواقع في شمال أريزونا، إحدى عجائب الطبيعة الخالدة في الولايات المتحدة، وهو أخدود صخري مهيب يمتد لمسافة 277 ميلاً، يشقه نهر كولورادو الذي يتدفق لمسافة 1450 ميلاً.

على الرغم من توافق العلماء على أن النهر هو المسؤول عن تشكيل هذا المعلم الطبيعي منذ ما بين 5 إلى 6 ملايين سنة، إلا أن العمليات الدقيقة التي أدت إلى هذا التكوين وتوقيتها ظلت موضع نقاش.

تشير دراسة حديثة إلى أن النهر ربما بدأ في نحت مساره قبل حوالي 6.6 مليون سنة، وذلك عقب فيضان بحيرة قديمة، مما يضيف دعماً قوياً لفرضية طرحت في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفقاً للعلماء، فإن تدفق المياه نحو حوض بيداهوتشي أدى إلى امتلائه ثم فيضانه، متجاوزاً حاجزاً طبيعياً وعابراً قوس كايباب شديد الانحدار، وهي منطقة مرتفعة بين ولايتي أريزونا ويوتا، مما أدى في النهاية إلى تشكل جراند كانيون الذي نعرفه اليوم.

يصف عالم الجيولوجيا جون هي من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هذه اللحظة بأنها 'ولادة نهر كولورادو بشكله الحالي'، مؤكداً أن وصوله إلى هذا الحوض ربما غيّر النظام البيئي بأكمله في المنطقة.

جاء هذا الاستنتاج بعد تحليل دقيق لتركيب الحجر الرملي المستخرج من جراند كانيون وحوض بيداهوتشي، حيث تم اكتشاف وجود حبيبات مجهرية متشابهة تعرف ببلورات الزركون في كلا الموقعين.

تتميز هذه البلورات بمقاومتها العالية للتحلل بمرور الزمن، مما يجعلها أداة موثوقة لتتبع تاريخ الصخور ومصادرها.

باستخدام تقنيات متطورة تعتمد على أشعة الليزر، تمكن الباحثون من تحديد البصمة الكيميائية لهذه البلورات، والتي تطابقت مع رواسب نهر كولورادو، مما يعزز فرضية تدفق النهر نحو الحوض قبل فيضانه.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت طبقات الصخور العائدة إلى الفترة نفسها عن آثار تموج، تشير إلى وجود تدفق نهري قوي في مياه ساكنة، وهو ما يدعم سيناريو الفيضان.

ومع ذلك، لا تزال بعض التساؤلات قائمة حول طبيعة هذا الحدث، سواء كان فيضاناً مفاجئاً أم عملية تعرية تدريجية، كما لم يتم التوصل إلى إجماع علمي كامل حول هذه النتائج.

عبّر بعض الباحثين عن تحفظاتهم، مشيرين إلى أن تفاصيل فرضية فيضان البحيرة تحتاج إلى مزيد من الفحص والاختبار، بينما تحدث آخرون عن احتمال وجود مسارات بديلة لتدفق النهر.

رغم ذلك، يرى فريق الدراسة أن سيناريو الفيضان يظل التفسير الأكثر ترجيحاً لفهم تشكل هذا المعلم الطبيعي الفريد، ومع كل يوم جديد، تتكشف المزيد من أسرار جراند كانيون أمام العلماء





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'الأراضي البيضاء': صرف 6.6 مليون ريال ‏لمشروع إسكان ينبع البحر'الأراضي البيضاء': صرف 6.6 مليون ريال ‏لمشروع إسكان ينبع البحر

Read more »

سامسونغ توقع أكبر اتفاقية تزويد معدات مع 'فيرايزون' الأمريكية'قالت شركة سامسونغ إلكترونكس الكورية الجنوبية، الإثنين، إنها وقعت اتفاقية بقيمة 6.6 مليارات دولار مع شركة 'فيرايزون' الأمريكية، لتزويد الأخيرة بمعدات لشبكات الجيل الخامس (5G)، هي الأكبر في تاريخ العملاق الكوري الجنوبي

Read more »

مصر.. الحكومة تقر مشروع موازنة 2021-2022مصر.. الحكومة تقر مشروع موازنة 2021-2022 بعجز 6.6 بالمئة من الناتج الإجمالي، تمهيدا لعرضها على البرلمان

Read more »

21 قتيلا في الصين بزلزال بقوة 6.6 درجات (شاهد)ضرب زلزال بقوة 6.6 جنوب غرب الصين موقعا 21 قتيلا حتى الآن، وتسبب بأضرار في الممتلكات

Read more »

زلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا - صحيفة تواصل الالكترونيةزلزال بقوة 6.6 ريختر يهز نيوزيلندا

Read more »

تراجع خسائر «باتك»48.2% إلى 6.6 مليون ريالتراجع خسائر «باتك»48.2% إلى 6.6 مليون ريال

Read more »