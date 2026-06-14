تفاقم السباق النووي: تحديث الترسانات وتوسع الردع في ظل تراجع اتفاقيات النزع

تقرير مفصل عن تسارع تحديث الترسانات النووية للدول الحائزة على السلاح وتزايد الاعتماد على الردع النووي، مع التركيز على سياسات فنلندا والسويد، وتوسع قدرات الصين وكوريا الشمالية، وتعامل الناتو مع المظلة النووية الأوروبية

تشهد الساحة الدولية نمواً ملحوظاً في الاعتماد على الردع النووي ، حيث تسعى عدد متزايد من الحكومات إلى تعزيز ترساناتها النووية وتوسيع قدراتها العسكرية بصورة غير مسبوقة.

وفقاً لتقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) فإن جميع الدول التسع الحائزة على أسلحة نووية قامت بتحديث وتوسيع مخزونها خلال عام 2025، مضيفة أنظمة إيواء جديدة يمكن تجهيزها برؤوس حربية تقليدية ونووية على حد سواء، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز. وقد كشف التقرير السنوي لعام 2026 عن اتجاه عام يُظهر عودة المزيد من الحكومات إلى الاعتماد على الأسلحة النووية كوسيلة للدفاع الوطني، وهو ما يعارض الجهود السابقة لتقليص عدد الأسلحة النووية على مستوى العالم.

منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022، شهدت كل من فنلندا والسويد تحولاً جذرياً في مواقعهما النووية، إذ انتقلتا من دول داعمة لنزع السلاح إلى مشاركتين نشطتين في سياسات الناتو المتعلقة بالنووي، بما في ذلك تنظيم تدريبات تحاكي استخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن عدد الأسلحة النووية العالمية وصل إلى نحو 12,200 رأس في عام 2025، وهو انخفاض طفيف مقارنة بعام 2024، فإن هذا الرقم لا يعكس نمواً في نزع السلاح، إذ لا يزال عدد الرؤوس القديمة التي تُسحب من الخدمة يفوق عدد الرؤوس الجديدة التي تُضاف إلى المخزون.

الباحثون في معهد SIPRI يتوقعون أن يتسارع نشر الأسلحة النووية الجديدة في السنوات القادمة مع تباطؤ عملية تفكيك الأسلحة القديمة. أما القوى الكبرى فواصلت تعزيز قدراتها: الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان معاً نحو 83% من جميع الرؤوس النووية الجاهزة للنشر، بينما تسعى الصين إلى تحديث قواتها النووية بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، حيث ارتفع عدد رؤوسها من 600 إلى 620 خلال عام 2024-2025، مع خطط لزيادة عدد الصوامع النووية إلى ثلاثين صومعة إضافية في مناطق جبلية.

كوريا الشمالية لا تزال توسع برنامجها الصاروخي، متوقعةً إنتاج ما يصل إلى 30 رأساً نووياً إضافياً بفضل مخزونها من المواد الانشطارية. في أوروبا الغربية، تقتصر القدرات النووية على المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تمتلك الأخيرة 290 رأساً نووياً يمكن إطلاقها من غواصات أو طائرات رافال.

ويعتمد حلف الناتو على مفهوم "المشاركة النووية" لتوفير الردع المشترك لأعضائه، بينما تسعى ألمانيا، التي لا تملك أسلحة نووية، إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في مجال الردع النووي في ظل الشكوك المتكررة بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه الحلف





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الردع النووي ترسانات نووية SIPRI الناتو تحديث الأسلحة

United States Latest News, United States Headlines