تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران وتداعياته على مضيق هرمز والأمن الإقليمي

كشفت تقارير عن مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن إدارة إيرانية لمضيق هرمز، وتأجيل الملف النووي، والإفراج عن أصول مالية بقيمة 25 مليار دولار، وسط مخاوف إسرائيلية من كسب إيران للوقت.

تحدثت التقارير الواردة من وكالة فارس ال إيران ية عن تطورات مفصلية وحساسة في مسار المفاوضات الجارية بين الجمهورية الإسلامية ال إيران ية و الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أن مسودة الاتفاق المحتمل قد تحمل تحولاً استراتيجياً كبيراً وغير مسبوق يتمثل في وضع مضيق هرمز الحيوي تحت الإدارة ال إيران ية الكاملة، بدلاً من أن تكون تحت إدارة واشنطن أو دول الخليج العربية كما كان سائداً في فترات سابقة.

هذا الأمر يمثل نقطة خلافية وجوهرية نظراً للأهمية العالمية القصوى للمضيق كشريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وقد نفت طهران بشكل قاطع كافة المزاعم التي تروج لها بعض الدوائر الإعلامية والمسؤولين في الولايات المتحدة حول قبولها بالتزامات نووية مسبقة، مثل تقليص مخزونها من المواد النووية المخصبة أو سحب المعدات الحساسة أو إغلاق بعض المنشآت، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة في الوقت الراهن وتعتبر مجرد محاولات لتضليل الرأي العام.

وبحسب المصادر المطلعة على كواليس المفاوضات، فإن الاتفاق المبدئي يهدف إلى بناء جسر من الثقة المتبادلة أولاً، حيث تم الاتفاق على ترحيل كافة القضايا الشائكة والمعقدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى جولة مفاوضات لاحقة وموسعة تبدأ بعد مرور ستين يوماً من التوقيع الرسمي على الاتفاق الأولي. وفي سياق متصل بالترتيبات المالية والملاحية، تشير التسريبات إلى أن أحد المحاور الرئيسية في هذا التفاهم هو الإفراج عن جزء كبير من الأصول المالية الإيرانية المجمدة في البنوك والمؤسسات الدولية، وهو الأمر الذي أكدته صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حيث قد تصل قيمة هذه الأموال التي سيتم تحريرها إلى نحو خمسة وعشرين مليار دولار أمريكي.

هذا الإجراء المالي يعتبره الجانب الإيراني شرطاً أساسياً ومبدئياً للمضي قدماً في أي عملية تفاوضية جادة تهدف إلى رفع العقوبات. وبالتزامن مع ذلك، تتضمن المسودة بنوداً تسمح بعودة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع التوترات العسكرية الأخيرة، على أن تكون هذه الملاحة تحت إشراف وإدارة إيرانية مباشرة، وذلك بالتزامن مع رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

كما تداولت تقارير إعلامية، ومنها قناة الحدث الإخبارية، أن هذا الاتفاق قد يتخذ مسمى إعلان إسلام آباد، مما يشير إلى إمكانية وجود وساطات إقليمية ودولية ساهمت في صياغة هذه التفاهمات الأولية لضمان استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مواجهة شاملة. من جانب آخر، تثير هذه التحركات الدبلوماسية المتسارعة حالة من القلق الشديد والتوتر الملحوظ داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.

فقد عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً موسعاً وعاجلاً لبحث التداعيات المحتملة لهذا الاتفاق على الأمن القومي الإسرائيلي، معرباً في اتصالاته المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخوفاته العميقة من أن يكون هذا الاتفاق مجرد مناورة سياسية إيرانية ذكية لكسب الوقت وتخفيف الضغوط الاقتصادية الخانقة دون تقديم تنازلات حقيقية وملموسة في الملف النووي. وفي إطار الاستعدادات الميدانية والعملياتية، قام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بزيارة ميدانية إلى مركز القيادة الشمالية للمصادقة على خطط عسكرية دقيقة تهدف إلى التعامل مع مختلف السيناريوهات الممكنة، مما يعكس عدم ثقة تل أبيب في الضمانات التي قد يوفرها أي اتفاق دبلوماسي.

وفي تطور أمني داخلي في إيران، نفذت السلطات حكماً بالإعدام فجر اليوم بحق عميل اتهم بالتجسس لصالح جهات خارجية وتزويدها بإحداثيات دقيقة ومعلومات سرية للغاية عن مواقع إنتاج عسكرية مرتبطة بالصناعات الدفاعية الحساسة، وقد ورد اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في الرسائل المتبادلة لهذا العميل. إن هذا المشهد المتشابك يبرز الصراع المستمر بين الرغبة في التهدئة الدبلوماسية وبين الهواجس الأمنية الوجودية التي تحكم علاقات القوى الكبرى في الشرق الأوسط، حيث تظل المنطقة رهينة للتوازنات القلقة بين واشنطن وطهران وتل أبيب





