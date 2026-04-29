تفاصيل مروعة حول محاولة اغتيال ترامب: صورة سيلفي قبل الهجوم وبيان 'اعتذار وتفسير'

كشف تحقيق في محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب عن صورة سيلفي التقطها المتهم قبل الهجوم وبيان مفصل أرسله لعائلته، مما يكشف عن دوافعه وخطورته.

كشف تحقيق مفصل أجرته السلطات الفيدرالية الأمريكية عن تفاصيل مروعة حول محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض. تشير الأدلة إلى أن كول ألين ، البالغ من العمر 31 عامًا والمقيم في تورانس بولاية كاليفورنيا، خطط لهذه العملية الإجرامية بعناية ودقة، حيث قام بتجهيز نفسه بالأسلحة اللازمة والتنقل عبر البلاد بهدف تنفيذها.

قبل نصف ساعة فقط من محاولته اقتحام حفل العشاء، التقط ألين صورة سيلفي في غرفته بفندق واشنطن هيلتون، ظهر فيها بابتسامة ساخرة، وكأنه يستعد لارتكاب فعل شنيع. هذه الصورة، بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التي تم جمعها، تؤكد تصميم الجاني على تنفيذ خطته. وفقًا للمدعين الفيدراليين، كان ألين يحمل سلاحين ناريين وعدة سكاكين عندما حاول اختراق نقطة تفتيش أمنية في الطابق السفلي من الفندق.

كان يرتدي زيًا أسود بالكامل مع ربطة عنق حمراء، وكان مدججًا بالأسلحة في أغمادها، بالإضافة إلى أدوات أخرى مثل كماشة وقواطع أسلاك، مما يشير إلى أنه كان مستعدًا لمواجهة أي مقاومة. قبل وقت قصير من محاولته الهجوم، أرسل ألين بيانًا مفصلاً إلى أفراد عائلته، أطلق عليه اسم 'اعتذار وتفسير'، والذي يكشف عن دوافعه وأفكاره المتطرفة. هذا البيان، بالإضافة إلى سلوكه المتهور، يؤكد خطورة هذا الشخص وتشكليه تهديدًا حقيقيًا على الأمن القومي.

التحقيقات كشفت أيضاً أن ألين سافر عبر البلاد وهو يحمل هذه الأسلحة الخطيرة، مما يدل على أنه كان عازمًا على تنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف كبار القادة السياسيين في البلاد، بمن فيهم الرئيس ترامب. المدعون أكدوا أن ألين أطلق النار من بندقية صيد (شوت غان) أثناء محاولته اختراق الأمن، مما يؤكد نيته في القتل وإحداث أكبر قدر من الضرر.

تم توجيه الاتهام رسميًا إلى ألين بتهم خطيرة، بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس ترامب، ونقل أسلحة عبر حدود الولايات بقصد ارتكاب جناية، وإطلاق نار خلال جريمة عنف. وفي حال إدانته، فإنه يواجه عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة. يرى المدعون أن سجل ألين الخالي من السوابق الإجرامية لا يقلل من خطورته، مؤكدين أنه يمثل خطرًا جسيمًا على المجتمع إذا أُطلق سراحه بانتظار المحاكمة. التحقيق المستمر يهدف إلى كشف المزيد من التفاصيل حول دوافع ألين وعلاقاته المحتملة بأي جماعات متطرفة.

السلطات الأمنية تدرس أيضًا الإجراءات الأمنية المتخذة خلال حفل العشاء، بهدف تحديد أي نقاط ضعف يمكن استغلالها في المستقبل. هذه الحادثة تثير تساؤلات حول الأمن الرئاسي وضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية كبار المسؤولين في البلاد. التحقيقات لا تزال جارية لتحديد ما إذا كان ألين قد تلقى أي مساعدة أو دعم من أطراف أخرى في التخطيط لهذه العملية الإجرامية. الهدف الآن هو ضمان تحقيق العدالة وتقديم ألين إلى المحكمة لمحاسبته على أفعاله الشنيعة





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دونالد ترامب محاولة اغتيال كول ألين واشنطن الأمن الرئاسي

United States Latest News, United States Headlines