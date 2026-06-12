كشف مسؤول بارز في البيت الأبيض عن تفاصيل إضافية في الاتفاق المقترح مع طهران، تتنافى مع ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية مؤخرا. وفقا للمسؤول سيتم تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، وتفكيك برنامجها النووي، بينما لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تفي بالتزاماتها.

كشف مسؤول بارز في البيت الأبيض عن تفاصيل إضافية في ال اتفاق المقترح مع طهران ، تتنافى مع ما تناقلته وسائل إعلام إيران ية مؤخرا. وفقا للمسؤول سيتم تدمير المواد النووية ال إيران ية وإزالتها، وتفكيك برنامجها النووي، بينما لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تفي بالتزاماتها.

سيبقى مفتوحا بموجب الاتفاق، كما أن إيران ستوافق على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى أذرعها في المنطقة. وقال ترامب على منصة تروث سوشال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا. وتابع ترامب أن الهجوم بطائرات بدون طيار الذي تم إنكاره تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر غير مقبول بتاتا.

ووفقا للمسؤول سيتم تدمير المواد النووية الإيرانية وإزالتها، وتفكيك برنامجها النووي، بينما لن يتم الإفراج عن أي أموال حتى تفي بالتزاماتها. سيبقى مفتوحا بموجب الاتفاق، كما أن إيران ستوافق على وقف تمويل الجماعات الإرهابية، في إشارة إلى أذرعها في المنطقة. وقال ترامب على منصة تروث سوشال إن الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا.

وتابع ترامب أن الهجوم بطائرات بدون طيار الذي تم إنكاره تماما الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز أمر غير مقبول بتاتا





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