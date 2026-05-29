تفاؤل بتمديد هدنة أميركية-إيرانية يدعم مكاسب الأسواق الآسيوية

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بفعل أنباء عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مما عزز شهية المخاطرة ودفع أسعار النفط للتراجع.

شهدت الأسواق المالية الآسيوية ارتفاعات ملحوظة خلال تداولات يوم الجمعة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين إزاء احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتمديد الهدنة، على أن يخضع لموافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأدى هذا التطور إلى تعزيز شهية المخاطرة في أسواق المنطقة، حيث قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.8% إلى 65,814.96 نقطة، فيما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 2.3% إلى 8,369.81 نقطة. كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.4%، بينما انخفض المؤشر المركب في شنغهاي بنسبة 0.2%.

وفي أستراليا، صعد مؤشر إس آند بي إيه إس إكس 200 بنسبة 1%، وسجل مؤشر تايكس التايواني زيادة بنسبة 2.3%. وتأتي هذه المكاسب بعد يوم من تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة، حيث أغلق مؤشر إس آند بي 500 عند 7,563.63 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.6%، وصعد داو جونز بنسبة طفيفة، بينما قفز ناسداك بنسبة 0.9%. في أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بدعم من الآمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط وإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 0.8% في التعاملات المبكرة إلى 91.97 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب التي كانت تدور حول 70 دولاراً. وأكد محللون أن إعادة فتح المضيق قد توفر دعماً فورياً لسوق النفط من خلال استئناف حركة ناقلات الخام من الخليج العربي، لكنهم حذروا من صعوبة التعافي السريع.

وكتب استراتيجيا السلع في بنك آي إن جي وارن باترسون وإيوا مانثي أن سوق النفط يواصل تراجعه التدريجي بفعل التفاؤل المتزايد، لكنهم أشاروا إلى أن التعافي لا يزال غير مضمون بسبب استمرار القيود العامة على الملاحة. وفي الوقت نفسه، استقر الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة، لكنه يتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية، مع تزايد التوقعات بأن الاتفاق المحتمل قد يحد من الطلب على الملاذات الآمنة.

من جانبه، أعرب مسؤول أميركي عن أن الاتفاق المبدئي يتضمن عدم فرض إيران رسوماً على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، مقابل رفع الولايات المتحدة تدريجياً للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. ولم تؤكد إيران الاتفاق رسمياً بعد، لكن المصادر أشارت إلى أن الجولة الجديدة من المحادثات ستركز على ملف البرنامج النووي الإيراني. وتابع المستثمرون عن كثب هذه التطورات، خاصة في ظل استمرار المخاوف من تصاعد التوترات.

وفي اليابان، أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الجمعة ارتفاعاً بطيئاً في أسعار المستهلكين بطوكيو خلال مايو، مما دعم مؤشر نيكي. كما سجلت الأسهم الأميركية مكاسب قياسية بعد إعلان أرباح أفضل من المتوقع لسلسلتي متاجر دولار تري وكولز. وبصفة عامة، تظل الأسواق في حالة ترقب لتأكيد الاتفاق وتأثيراته على أسعار النفط وأسعار الصرف





