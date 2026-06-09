تغييرات فنية في أتالانتا وتحركات دولية لضمان مشاركة إيران في المونديال

تقرير مفصل يتناول إقالة مدرب أتالانتا رافاييلي بالادينو والتحول نحو ماوريتسيو ساري، وجهود الفيفا لحل أزمة تذاكر المنتخب الإيراني في كأس العالم، مع استعراض لنمو شعبية الكرة في أمريكا الشمالية.

شهدت الساحة الرياضية الإيطالية تطورات متسارعة تمثلت في إعلان نادي أتالانتا رسمياً عن انفصاله عن مدربه رافاييلي بالادينو، لينهي بذلك مشواراً تدريبياً قصيراً نسبياً لم يتجاوز تسعة وثلاثين مباراة.

هذا القرار يفتح الباب على مصراعيه لتعيين المدرب الخبير ماوريتسيو ساري، الذي كان قد غادر صفوف نادي لاتسيو مع نهاية منافسات الدوري الإيطالي. وقد أصدر نادي برغامو بياناً رسمياً مقتضباً أعرب فيه عن شكره العميق لبالادينو ولجميع أفراد جهازه الفني الذين شملوا ستيفانو تشيتيريو وفيديريكو بيلوسو وفابيو كورابي ونيكولا ريفا وماتيا كازيلا وأندريا رامبوني وأندريا بيرتي، مثمناً التزامهم واحترافيتهم العالية خلال الفترة التي قضوها في قيادة الفريق الأول، ومتمنياً لهم النجاح في خطواتهم المهنية المقبلة.

وبالنظر إلى مسيرة بالادينو، فقد تسلم زمام الأمور في فترة حرجة من الموسم ليكون بديلاً للمدرب الكرواتي إيفان يوريتش، ورغم أن عقده كان يمتد حتى يونيو من عام ألفين وسبعة وعشرين، إلا أن الرؤية الفنية للنادي تغيرت. استطاع بالادينو انتشال الفريق من المراكز المتأخرة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ليقوده إلى المركز السادس، وهو ما ضمن للنادي التأهل إلى مسابقة كونفرنس ليغ للموسم القادم.

وبالرغم من تحقيقه ثمانية عشر فوزاً في تسع وثلاثين مباراة، والوصول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني، والوصول لنصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن إدارة النادي رأت أن هذه الحصيلة، رغم احترامها، لا تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي يطمح النادي لتحقيقها تحت قيادة ساري. وتأتي هذه التغييرات في إطار موجة واسعة من تبديل المدربين في إيطاليا، حيث شملت التغييرات أندية أخرى مثل ساسوولو وفيورنتينا وبولونيا ونابولي وميلان ولاتسيو.

على صعيد آخر، وفي إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم المقبلة، عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اجتماعاً وُصف بأنه مثمر للغاية مع الاتحاد الإيراني لكرة القدم. هدف هذا الاجتماع إلى ضمان مشاركة المنتخب الإيراني وسلاسة تواجده في البطولة العالمية، حيث أجرى الأمين العام للفيفا ماتياس غرافستروم محادثة إلكترونية مع رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج.

وأكد غرافستروم أن الحوار المستمر والتعاون الوثيق مع الجانب الإيراني ضروري لتوفير كافة الظروف الملائمة للمنافسة على أرض الملعب، خاصة بعد وصول البعثة الإيرانية إلى معسكرها التدريبي في مدينة تيخوانا المكسيكية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس بعد أن كشف الاتحاد الإيراني عن أزمة تتعلق بإلغاء حصته من تذاكر مباريات دور المجموعات في الولايات المتحدة، مطالباً بتدخل الفيفا المباشر لحل هذه المعضلة.

وأشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى أن السلطات الأمريكية اتخذت إجراءات قد تمنع حضور المشجعين الإيرانيين لمباريات منتخبهم في مدينتي لوس أنجلوس وسياتل، حيث سيواجه المنتخب الإيراني كلاً من نيوزيلندا وبلجيكا ومصر ضمن منافسات المجموعة السابعة. وبحسب لوائح الفيفا، يحق لكل اتحاد وطني الحصول على نسبة ثمانية في المائة من تذاكر مباريات منتخبه، وهو ما يجعل التدخل الدولي ضرورياً لضمان حقوق الجماهير والمنتخب.

وفي سياق متصل بالكرة العالمية، تبرز تطلعات كبيرة مع اقتراب انطلاق المونديال، حيث أعرب ديفيد ألابا، قائد المنتخب النمساوي، عن ثقته الكبيرة في قدرة بلاده على تقديم مستويات متميزة في نسخة ألفين وستة وعشرين، معتبراً أن المشاركة في هذا الحدث تمثل تحقيقاً لحلم طويل. وفي المكسيك، أصدرت الرئيسة كلوديا شينباوم مرسوماً يقضي بتعليق الدراسة وعمل الموظفين الاتحاديين من منازلهم في الحادي عشر من يونيو تزامناً مع الفعاليات الكروية.

ومن الناحية التسويقية والجماهيرية، كشف تقرير لشركة نيلسن لتحليل البيانات عن قفزة ملحوظة في قاعدة مشجعي كرة القدم في أمريكا الشمالية، حيث زادت بنسبة تقارب إحدى عشرة في المائة لتصل إلى أكثر من مائة وستة وثلاثين مليون مشجع، مما يعكس النمو المتسارع لشعبية اللعبة في المنطقة التي ستستضيف البطولة، ويؤكد أن كرة القدم باتت تتجاوز الحدود الجغرافية لتصبح ظاهرة عالمية تجذب الملايين بغض النظر عن الثقافة أو الموقع





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