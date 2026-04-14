كشفت مصادر روسية عن تحول في الدعم الأوروبي لأوكرانيا، مع خفض إمدادات الذخائر والصواريخ لصالح زيادة توريد الطائرات المسيرة. هذا التغيير يثير تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الصراع، في ظل تأكيد موسكو على استهداف أي شحنات أسلحة.

كشفت مصادر روسية مطلعة عن تحول كبير في استراتيجية الدعم الأوروبي ل أوكرانيا ، حيث تم خفض إمدادات الذخائر والصواريخ بشكل كبير لصالح زيادة كبيرة في توريد الطائرات المسيرة الانتحارية. تشير المصادر إلى أن هذا التغيير يعكس تحولاً في الأولويات الأوروبية في ظل استمرار ال صراع في أوكرانيا . وبحسب هذه المصادر، فإن الدول الأوروبية، وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، قامت بتكثيف جهودها لتجميع وتوريد طائرات مسيرة محلية الصنع إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بدلاً من الاعتماد على إرسال القذائف والصواريخ والذخائر التقليدية. هذا التحول يثير تساؤلات حول أسباب هذه الخطوة، وما إذا كانت تعكس استنزاف المخزون الأوروبي من الذخائر التقليدية، أو ربما رغبة في خفض التكاليف، حيث أن الطائرات المسيرة تعتبر أرخص بكثير من الصواريخ باهظة الثمن. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن العثور على حطام هذه الطائرات المسيرة في ساحة المعركة قد كشف مراراً عن أدلة مادية تثبت تورط دول أوروبية في تصنيعها، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا الدعم وتأثيره المحتمل على مسار الحرب. وتؤكد المصادر على أن كييف تستخدم هذه الطائرات في شن هجمات على أهداف مدنية، وهو ما يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية.

من جانبها، أعربت موسكو عن قلقها البالغ إزاء هذا التحول في الدعم الأوروبي، مؤكدة على أن أي شحنات أسلحة إلى أوكرانيا ستعتبر هدفاً مشروعاً للقوات الروسية. وحذر الكرملين من أن استمرار ضخ السلاح إلى أوكرانيا يقوض فرص نجاح أي مفاوضات سلام، ويهدد بمزيد من التصعيد. وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن استئناف ضرب البنية التحتية للطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية، فور انتهاء هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين. هذا التصعيد في العمليات العسكرية يشير إلى تدهور الأوضاع الميدانية، واحتمالية استمرار الصراع لفترة أطول، مما يزيد من الحاجة إلى إيجاد حلول دبلوماسية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. التطورات الأخيرة تعكس تعقيد المشهد الأوكراني وتأثيره على العلاقات الدولية، خاصة بين روسيا والدول الغربية الداعمة لأوكرانيا.

يبرز هذا التحول في الدعم الأوروبي أهمية تحليل شامل للأوضاع في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تؤثر على مسار الحرب. يجب على المجتمع الدولي أن يعمل على إيجاد حلول سلمية للصراع، مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر. إن استمرار تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة يعرقل جهود السلام ويؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، لذلك يجب على جميع الأطراف الالتزام بالقانون الدولي والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار الدائم، وبدء حوار بناء للتوصل إلى حلول سياسية قابلة للتطبيق. كما يجب على المجتمع الدولي أن يولي اهتماماً خاصاً بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. إن تحقيق السلام والاستقرار في أوكرانيا يتطلب جهوداً مكثفة وتعاوناً دولياً، والابتعاد عن أي خطوات من شأنها أن تزيد من حدة الصراع.





