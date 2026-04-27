تغييرات في خرائط بينغ: تصحيح رقمي للضفة الغربية

المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي يعلن عن تغييرات في خرائط بينغ، حيث تم استبدال تسمية 'يهودا والسامرة، إسرائيل' بـ 'الضفة الغربية'، في خطوة تصحيحية هامة.

أعلن المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي ، في بيان صدر يوم الاثنين، عن تحقيق تغييرات هامة في خدمات تحديد المواقع الرقمية، وتحديدًا في محرك البحث بينغ .

هذه التغييرات تتعلق بشكل مباشر بكيفية تصنيف وتحديد المواقع الجغرافية في الضفة الغربية. فبدلاً من استخدام المسميات التي كانت تدرج المواقع في الضفة الغربية تحت عنوان 'يهودا والسامرة، إسرائيل'، تم اعتماد التسمية الأكثر دقة ووفقًا للقانون الدولي وهي 'الضفة الغربية'. هذا التحول يمثل خطوة مهمة نحو الاعتراف بالحق الفلسطيني في أرضه وتصحيح الممارسات الرقمية التي كانت تساهم في إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي.

لمى نزيه، مديرة المناصرة في المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي، أكدت أن هذه الخطوة تمثل 'تصحيحًا ضروريًا' طال انتظاره، مشيرة إلى أن استخدام التسميات غير الدقيقة سابقًا كان يعكس 'إشكالية أوسع' في تعامل المنصات الرقمية مع الجغرافيا الفلسطينية. وأوضحت نزيه أن هذه الإشكالية لا تقتصر على مجرد تسمية المواقع، بل تمتد لتشمل كيفية عرض المعلومات والخرائط، مما قد يؤثر على تصور المستخدمين للواقع على الأرض.

ودعت نزيه شركات التكنولوجيا إلى الالتزام بالقانون الدولي، وتحديدًا قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدم المساهمة في 'محو الجغرافيا الفلسطينية رقميًا'. وأكدت على أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في ضمان أن خدماتها لا تساهم في تكريس الاحتلال أو دعم السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين. وأشارت إلى أن المركز سيواصل جهوده لمتابعة هذه القضية عن كثب، وضمان الشفافية والمساءلة من قبل المنصات الرقمية.

هذا يشمل مراقبة كيفية تعامل هذه المنصات مع المعلومات المتعلقة بالقدس الشرقية والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في سياق الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضًا محتلة بموجب القانون الدولي. فالاعتراف بالضفة الغربية كأرض محتلة له تداعيات قانونية وسياسية كبيرة، ويؤثر على كيفية تعامل المجتمع الدولي مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

تثار تساؤلات متزايدة بشأن مسؤولية الشركات الكبرى في عدم تكريس وقائع سياسية عبر منصاتها الرقمية، خاصة في ظل السعي الإسرائيلي إلى تكريس ضم فعلي للضفة الغربية من خلال توسيع الاستيطان، وفرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، وإصدار تشريعات وإجراءات إدارية تعزز السيطرة على الأرض. إن استخدام التسميات الدقيقة والمحايدة في المنصات الرقمية يمثل خطوة صغيرة ولكنها مهمة نحو تحقيق العدالة والاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

كما أن هذه الخطوة تساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحد من قدرة إسرائيل على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتشويه الحقائق وتبرير احتلالها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه القضية تثير تساؤلات حول دور شركات التكنولوجيا في الصراعات السياسية، وكيف يمكن لهذه الشركات أن توازن بين مصالحها التجارية ومسؤولياتها الأخلاقية والقانونية. إن الضغط المستمر من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين على شركات التكنولوجيا قد يؤدي إلى تحقيق المزيد من التغييرات الإيجابية في كيفية تعامل هذه الشركات مع القضايا السياسية الحساسة.

وفي سياق منفصل، حذر وزير الخارجية الألماني من أن تعطل إمدادات الطاقة والأسمدة يهدد الأمن الغذائي العالمي، مما يضيف بعدًا آخر للتحديات التي تواجه العالم





