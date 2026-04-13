تغير المناخ يهدد المواقع التراثية العالمية: من الأهرامات إلى التماثيل

يتسبب تغير المناخ في تدهور المواقع التراثية العالمية، من الأهرامات المصرية إلى التماثيل في جزيرة إيستر، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على هذه الكنوز التاريخية.

لطالما شكلت الحروب والثورات تهديداً للمواقع التراثية الوطنية، كما حدث مؤخراً في إيران وأوكرانيا. ولكن، يظهر الآن خطر داهم يضاف إلى تلك التهديدات: تغير المناخ .

من الأهرامات الشامخة التي يعود تاريخها إلى 4000 عام في مصر إلى التماثيل المهيبة الشهيرة التي يبلغ عمرها حوالي 1500 عام في جزيرة إيستر، تشهد هذه المواقع بشكل متزايد تدهوراً وتآكلاً ملحوظاً. درجات الحرارة المرتفعة والعواصف العنيفة والجفاف الشديد تؤثر جميعها سلباً على مواد البناء القديمة، مما يهدد بقاء هذه المعالم التاريخية.

أظهرت دراسة حديثة أجريت عام 2025 أن ما يقرب من 80% من المواقع التراثية العالمية معرضة لضغوط مناخية كبيرة، وذلك لأن مواد البناء القديمة، مثل الخشب والحجر، غير قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة وارتفاع درجات الحرارة القياسية.

في إيران، وتحديداً في أصفهان عام 2025، يتجلى هذا الخطر بوضوح. يواجه الشباب أمام مسجد الشاه أو مسجد الإمام التاريخي واقعاً مرعباً: إمكانية محو آلاف السنين من التاريخ. ففي جنوب العراق، حيث تزداد الحرارة، تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في تآكل شديد للمعالم الأثرية.

تتصدر هذه القائمة زقورة أور الشهيرة، وهي معبد يعود تاريخه إلى 4000 عام، شُيّد تكريماً للإله القمر نانا. يتداعى المبنى بشكل متزايد، بينما تهدد الرمال المتحركة والرياح القوية هيكله. بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد ملوحة المياه الجوفية نتيجة للجفاف وارتفاع درجة الحرارة، مما يؤثر سلباً على الطوب الطيني المستخدم في بناء هذا المعبد التاريخي في بلاد ما بين النهرين.

يؤكد كاظم حسون من هيئة الآثار في محافظة ذي قار أن الرواسب الملحية هي نتيجة مباشرة لتغير المناخ، موضحاً أن بلورات الملح تتغلغل في مواد البناء، مما يتسبب في توسعها وتدميرها تدريجياً. أطلال مدينة بابل القديمة، الواقعة على نهر الفرات، ليست بمنأى عن هذا الخطر أيضاً، حيث تهاجم مستويات الملوحة المرتفعة هياكل المباني الأثرية.

يسعى علماء الآثار جاهدين للتصدي لهذه المشكلة، من خلال استخدام تقنيات ترميم مبتكرة، مثل استخدام الطوب الطيني المحصّل من الملوحة، والذي يتم تصنيعه وفقاً لأساليب عمرها آلاف السنين.

في إيران أيضاً، يترك تغير المناخ بصماته الواضحة. من بين المواقع المتضررة المساجد التاريخية في مدينة أصفهان، بما في ذلك مسجد الجمعة (المسجد الجامع العتيق)، الذي يمثل تطور العمارة المسجدية على مدى اثني عشر قرناً. بدأ بناء هذا المسجد في عام 841 للميلاد، وخضع لعمليات توسيع وترميم متعددة، ويعتبر متحفاً للعمارة الإيرانية وفقاً لليونسكو.

بفضل قبابه المذهلة وزخارفه الجصية الفخمة، كان هذا المسجد نموذجاً معمارياً يحتذى به. بالقرب منه يقع ميدان الإمام، وهو ساحة واسعة تعود إلى القرن السابع عشر، ويضم مسجد الإمام الشهير بقبته الزرقاء وخطوطه الفنية. لكن جميع هذه المباني في أصفهان، تعاني من مشاكل تتعلق بالأسس، حيث تنخفض بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية المستمر نتيجة للجفاف. تضاف إلى ذلك درجات الحرارة القصوى والتقلبات الشديدة في الرطوبة الجوية، مما يضع ضغوطاً إضافية على هذه المباني التاريخية.

تحذر اليونسكو من أن هذا التدهور البطيء، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مضادة، قد يؤدي إلى تشققات، وعدم استقرار، وانهيارات في أسوأ الأحوال.

بالإضافة إلى ذلك، تشير دراسة أجرتها جامعة هاواي إلى أن تماثيل المواي الشهيرة في جزيرة إيستر في تشيلي قد تغمرها المياه بشكل متزايد خلال بضعة عقود. يعتبر موقع أهو تونغاريكي، الذي يضم 15 تمثالاً ضخماً، معرضاً للخطر بشكل خاص. فارتفاع مستوى سطح البحر يهدد بحدوث أمواج أقوى وفيضانات متكررة، الأمر الذي من شأنه، وفقاً للدراسة التي أجريت عام 2025، أن يعرض أكثر من نصف التماثيل للخطر.

يقول نوح باوا، المؤلف الرئيسي للدراسة، إن هذا الأمر سيكون مدمراً للثقافة الحية وسبل عيش سكان منطقة رابا نوي. ويضيف أن هذه المواقع أساسية لهويتهم وتقاليدهم، فضلاً عن أن السياحة في الجزيرة تعتمد عليها بشكل كبير. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فقد يتعرض وضع الجزيرة كأحد مواقع التراث العالمي للخطر أيضاً.





