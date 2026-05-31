تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق وتطورات إقليمية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين السفير توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا والعراق، مع استمراره في منصبه سفيرا لدى تركيا. في غضون ذلك، استقر منسوب نهر الفرات في دير الزور، وزار الرئيس السوري المحافظة. كما استعرض ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي تطورات المنطقة، وتصاعدت احتجاجات الأحزاب الجزائرية ضد إقصاء مرشحيها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعيين السفير توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى سوريا و العراق ، مع استمراره في منصبه سفيرا لدى تركيا. وجاء الإعلان عبر تغريدة على منصة تروث، حيث عبر ترمب عن سعادته بهذا التعيين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع حكومتي سوريا و العراق ، واستمرار نمو العلاقات معهما.

وأكد ترمب أن براك سيحظى بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، مشيدا بجهوده السابقة واستعداده لخدمة البلاد. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات سياسية وأمنية معقدة، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي في الملفين السوري والعراقي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأزمة الإنسانية والوضع الأمني. وفي الشأن السوري، أعلنت وزارة الطاقة السورية أن منسوب نهر الفرات في محافظة دير الزور استقر عند ثلاثة أمتار مع توسع أفقي يقارب خمسين مترا حتى ظهر الأحد.

ويأتي هذا الاستقرار بعد أيام من ارتفاع منسوب المياه الذي أثار مخاوف من فيضانات جديدة، مما دفع الحكومة السورية إلى التحرك بسرعة نحو المحافظات الشرقية لاحتواء التداعيات الإنسانية وتفادي أي تصدع في العلاقة مع الأهالي. في سياق متصل، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والاحتياجات الإنسانية في ظل ارتفاع منسوب مياه الفرات، مما يعكس اهتمام الحكومة المركزية بمعالجة الأزمة.

على صعيد آخر، استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مجالات التعاون المشترك وسبل دعمها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار والملاحة البحرية. وفي الجزائر، تصاعدت احتجاجات الأحزاب السياسية ضد نص قانوني أدى إلى إقصاء المئات من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة في يوليو المقبل، حيث اكتظت المحاكم الإدارية بالمحامين المطالبين بإلزام سلطة الانتخابات بتقديم الأدلة على شبهات الفساد.

وندد حزب العمال برفض ملفات ترشحه، داعيا الرئيس عبد المجيد تبون إلى التدخل لوقف ما وصفه بالانزلاق الخطير الذي يمس العملية الانتخابية





