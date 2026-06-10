تعيين الأميرة مها بنت مشاري رئيسًا تنفيذيًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة، لقيادة مرحلة جديدة من النمو والتأثير العالمي، وذلك انطلاقًا من سجلها القيادي المتميز في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العالي والشراكات الدولية.

أعلن مجلس أمناء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن تعيين صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود رئيسًا تنفيذيًا للمؤسسة.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز حضورها العالمي وتوسيع نطاق تأثيرها في مجالات الاستثمار والابتكار والتنمية المستدامة. تمتلك الأميرة مها سجلًا حافلًا من الإنجازات القيادية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العالي والبحث العلمي والشراكات الدولية، مما يجعلها الخيار الأمثل لقيادة المؤسسة في مرحلتها المقبلة. وقد شغلت سموها سابقًا منصب نائب الرئيس للعلاقات الخارجية والتطوير في جامعة الفيصل، حيث ساهمت بشكل كبير في تحويل الجامعة إلى مركز أكاديمي متميز على المستوى الوطني والدولي.

كما لعبت دورًا محوريًا في بناء جسور التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، مما عزز من مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة للابتكار والاستثمار في المعرفة. وستتولى الأميرة مها في منصبها الجديد قيادة المرحلة التالية من نمو مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار وتعزيز تأثيرها العالمي، من خلال العمل على تمكين القادة والمستثمرين والمبتكرين وصناع السياسات من مواجهة التحديات الإنسانية الملحة.

تركز المؤسسة على مجالات رئيسية مثل الذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ، والصحة العالمية، والتنمية الاقتصادية، وذلك عبر تنظيم مؤتمرات دولية كبرى مثل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم. وتسعى المؤسسة من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الحوار البناء وتبادل الأفكار والمشاريع التي تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية. ومن المتوقع أن تساهم خبرة الأميرة مها الواسعة في تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم تحقيق أهداف المؤسسة.

وأعربت صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز عن اعتزازها بهذا المنصب، قائلة: إنه لشرف لي أن أنضم إلى مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في هذه المرحلة المهمة من مسيرتها. لقد أصبحت المؤسسة منصة عالمية مرموقة للحوار والابتكار والاستثمار، وأتطلع إلى العمل مع مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وشركائنا وفريقنا المتميز من أجل مواصلة دفع رسالتنا قدمًا وإحداث أثر ملموس للأجيال القادمة.

كما ستلقي سموها كلمتها الأولى كرئيسة تنفيذية في افتتاحية اليوم الثاني من قمة أولوية أوروبا FII PRIORITY 2026، المقرر عقدها في 19 يونيو في روما بإيطاليا، حيث ستستعرض رؤيتها للمؤسسة وتوجهاتها الاستراتيجية. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا كبيرًا بقيادة رؤية 2030، مما يعزز دور المرأة السعودية في المناصب القيادية ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار منظمة عالمية غير ربحية تأسست في عام 2017، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والابتكار. وتضم المؤسسة في عضويتها نخبة من الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم، وتعمل على تنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية تناقش أبرز القضايا التي تهم مستقبل البشرية. ومن بين أبرز هذه الفعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السنوي الذي يعقد في الرياض، ويجذب آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.

ومن خلال قيادتها الجديدة، تسعى المؤسسة إلى توسيع نطاق عملها ليشمل قارات جديدة وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية. ويمثل تعيين الأميرة مها خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذه الأهداف، نظرًا لخبرتها الواسعة في بناء الشراكات الدولية وإدارة المشاريع الكبرى.

وفي الختام، يؤكد هذا التعيين على التزام المملكة العربية السعودية بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المرأة في القيادة، كما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في قدرات الأميرة مها على قيادة المؤسسة نحو آفاق جديدة من النجاح والتأثير العالمي. ومع توليها المنصب، تتطلع الأوساط الاقتصادية والاستثمارية إلى مرحلة جديدة من الإنجازات التي ستحققها المؤسسة تحت قيادتها، والتي ستسهم بلا شك في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للاستثمار والابتكار





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