تعيين تسعة قضاة كأعضاء في المحكمة العليا برفع الملك سلمان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمرًا ملكيًا بترقية تسعة قضاة من رتب رئيس محكمة استئناف إلى عضوية المحكمة العليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة القضاء وتطوير منظومته في المملكة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا يرفع تسعة من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف إلى رتبٍ أرفع، حيث تم تعيينهم كأعضاء في المحكمة العليا .

جاء هذا القرار في إطار سعي سموه إلى تعزيز كفاءة السلطة القضائية السعودية وتزويدها بالمواهب المؤهلة التي تساهم في رفع مستويات الأداء وتحسين جودة الأحكام. وقد ورد في الأمر الكريم أسماء القضاة العيارى الذين حظوا بهذه الرفعة: عبد الله بن عبدالرحمن التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، وإبراهيم بن علي اللحيدان، وخالد بن أحمد معافي، ومحمد بن عبد الله الرشودي، وإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، وسلمان بن محمد النشوان، وعبد الله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبد الله الضفيان.

إن اختيار هؤلاء القضاة لا يعكس مجرد ترقية في المناصب، بل يدل على ثقة القيادة في قدراتهم وخبراتهم الواسعة التي اكتسبوها من خلال سنوات من الخدمة القضائية الملتزمة بالمبادئ الشرعية والإنسانية. وفي خطوة موازية للتعبير عن الامتنان العميق لهذا القرار، رفع معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر الجزيل إلى سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على الدعم المستمر الذي يقدمانه للجهات القضائية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم ليس مجرد كلمات، بل هو تجسيد حقيقي للالتزام المتواصل بتطوير المنظومة العدلية السعودية، وتعزيز موثوقية القضاء، وضمان استمرارية تقديم العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية. وقد أكّد الوزير أن الأمر الملكي يرسخ مبدأ اختيار القضاة بناءً على الكفاءة والمؤهلات، ما يضمن أن تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا عاكسةً لأعلى مستويات العدل والشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق عدة أهداف استراتيجية للسلطة القضائية في المملكة.

فمن خلال إضفاء طابعٍ استثنائيٍ على هيكلة المحكمة العليا، يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية للمؤسسة، وتفعيل دورها في إرساء المبادئ القضائية الراسخة، وتطوير الممارسات القضائية بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة للمجتمع. كما أن تعيين القضاة أصحاب الخبرة الواسعة سيعزز من موثوقية الأحكام ويقلل من الفجوات القانونية، ما ينعكس إيجابياً على ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وفي ختام هذا الإعلان، شددت الهيئات المختصة على أن المملكة ستستمر في سعيها لتطوير منظومة القضاء، معتمدةً على رؤى القيادة الرشيدة التي تسعى لتجسيد العدالة في جميع أشكالها، وتوفير بيئة قانونية تدعم النمو والازدهار للمجتمع السعودي





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