أعلنت مؤسسة بيك باث للصحة السلوكية تعيين هانتر بايدن مديراً تنفيذياً لمؤسستها الخيرية بمناسبة احتفاله بسبع سنوات من التعافي من الإدمان، وذلك في ظل تحديات قانونية ومالية يواجهها.

أعلنت مؤسسة " بيك باث " للصحة السلوكية عن تعيين هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن مديرا تنفيذيا لمؤسستها الخيرية، بمناسبة احتفالها بسبع سنوات من العمل في دعم المتعافين من الإدمان.

المركز الجديد، الذي يقع في منطقة هوليوود هيلز في لوس أنجلوس، يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التعافي والصحة السلوكية للأفراد الذين يفتقرون إلى الوسائل المالية. ويأتي هذا التعيين في وقت يواجه فيه هانتر بايدن تحديات قانونية ومالية كبيرة، حيث كشف في بودكاست مع الإعلامي جوشوا روبين عن ديون تبلغ 17 مليون دولار مرتبطة برسومه القانونية.

كما أشار إلى أنه لا يزال يعاني من آثار سنوات من الإدمان والملاحقات القضائية، رغم العفو الرئاسي الشامل الذي منحه والده عن جرائم ارتكبت بين 2014 و2024. على الصعيد الدولي، دعا كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، هانتر بايدن إلى الكشف عن تورط عائلته في مخططات الفساد في أوكرانيا، وهو ما يعيد إلى الأذهان الجدل الذي أحاط بنشاط هانتر التجاري في أوكرانيا خلال فترة ولاية والده كنائب للرئيس.

وفي سياق متصل، ألمح الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب إلى أن هانتر بايدن قد يحقق نتائج إيجابية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في سباق 2028 الرئاسي، في تصريح يعكس الاستقطاب السياسي الحاد. من ناحية أخرى، استخف هانتر بايدن بتهديد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب بمقاضاته بمليار دولار بتهمة نشر تصريحات "كاذبة" و"تشهيرية" تربطها بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

ويبدو أن هذه القضايا المتشابكة تضع هانتر بايدن في مركز اهتمام الإعلام والرأي العام، بينما يسعى من خلال منصبه الجديد في مؤسسة بيك باث إلى إعادة بناء صورته كمدافع عن قضايا التعافي من الإدمان والصحة النفسية. المؤسسة الخيرية تهدف إلى تقديم الدعم طويل الأجل للمتعافين، مع التركيز على الفئات المحرومة، إلا أن عدم وضوح شروط عقده مع المؤسسة يثير تساؤلات حول طبيعة مسؤولياته ومدى تواجده في مركز العلاج





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

هانتر بايدن بيك باث التعافي من الإدمان الديون الفساد

United States Latest News, United States Headlines