أعلن معهد مبادرة مستقبل الاستثمار عن تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سعود رئيسة تنفيذية جديدة للمعهد، لقيادة مرحلة جديدة من النمو العالمي. يتمتع القرار بدعم من مجلس الأمناء الذي أشاد بمسيرتها المتميزة في القطاعات الصحية والتعليمية والبحثية. ستساهم قيادتها في تعزيز رسالة المعهد في تحفيز الاستثمارات وبناء التحالفات لمعالجة التحديات العالمية. كما تضمنت الأخبار تطورات اقتصادية أخرى حول الشراكة السعودية الأمريكية وتحذيرات من تداعيات النزاع الإيراني، إضافة إلى بيانات نمو الاقتصاد السويدي وتوقعاته المستقبلية.

أعلن مجلس أمناء معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) عن تعيين الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري بن عبد العزيز آل سoud رئيسة تنفيذية جديدة للمعهد، لتقود المرحلة المقبلة من نموه وتأثيره العالمي.

تمتلك الأميرة مها مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في قطاعات الرعاية الصحية، التعليم العالي، البحث العلمي، التطوير المؤسسي، والتعاون الدولي، حيث لعبت أدوارًا محورية في بناء الشراكات العالمية وتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات، إلى جانب تعزيز الحضور الدولي للمملكة العربية السعودية. كانت آخر مناصبها نائب رئيس جامعة الفيصل للعلاقات externية والتطوير، حيث أسهمت بشكل كبير في تحويل الجامعة إلى مركز تميز رائد.

ستتولى الرئيسة التنفيذية الجديدة تعزيز رسالة المعهد وتمكين القادة والمستثمرين والمبتكرين وصناع القرار من معالجة التحديات العالمية عبر تحفيز الاستثمار وبناء التحالفات واتخاذ إجراءات عملية. علق ياسر الرميان رئيس مجلس الأمناء على التعيين، مؤكداً أن الأميرة مها تجمع بين القيادة والرؤية والمنظور العالمي، مما سيكون له أثر جوهري في دفع رسالة المعهد.

وأضاف أن مسيرتها المهنية تعكس التزاماً بالتعليم والابتكار والتقدم المجتمعي، ومع دخول المعهد فصله التالي من النمو فهو واثق من قدرتها على قيادة المعهد مع ريتشارد أتياس رئيس اللجنة التنفيذية لتعزيز دوره كمحفز للاستثمارات والحلول التي تخدم البشرية. من جانبها أعربت الأميرة مها عن سرورها ومسؤوليتها للانضمام إلى المعهد في هذا المنعطف الهام، مشيرة إلى أن المعهد أصبح منصة معترفاً بها عالمياً للحوار الشامل والابتكار وجذب الاستثمارات النوعية. anda extentتطلع إلى العمل مع مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية وكافة الشركاء وفريق العمل لتحقيق الرسالة المشتركة وخلق أثر إيجابي مستدام.

في تطورات أخرى، يتوقع أن يسلط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضوء على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة في ظل التطور المتسارع في الشراكة بين البلدين. وحذر وزير المالية السعودي محمد الجدعان من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق أزمة كوفيد-19如果 استمر النزاع مع إيران. أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن الاقتصاد السعودي يواصل الحفاظ على متانته واستقراره مدعوماً بسياسات قوية.

كما أوضح رئيس مبادرة مستقبل الاستثمار أن قمة ميامي تمثل منصة عالمية لفهم تحولات الاقتصاد الدولي. على صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء السويدي أن الناتج المحلي الإجمالي للسويد نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال أبريل مقارنة بمارso، مدفوعاً بأداء القطاع الصناعي القوي. على أساس سنوي، ارتفع الناتج بنسبة 2.4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وذكر الخبير الاقتصادي ماتياس كاين وايت أن النمو كان واسع النطاق نسبياً مع زيادات في الإنتاج الحكومي والقطاعات المنتجة للسلع والخدمات، لا سيما الصناعي.

ارتفع إنتاج القطاع الخاص بنسبة 1.7 بالمئة شهرياً و4.1 بالمئة سنوياً، بينما قفز الإنتاج الصناعي بنسبة 4.2 بالمئة شهرياً و7.1 بالمئة سنوياً، وزادت الطلبات الصناعية بنسبة 5.1 بالمئة. كان التعافي الاقتصادي في السويد بعد الجائحة بطيئاً، لكن المحللين يتوقعون تسارع النمو خلال العام الحالي. في أوائل مايو، خفّضت الحكومة السويدية توقعات نمو الناتج لعام 2026 إلى 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة بسبب التوترات في الشرق الأوسط وضعف الأداء في الربع الأول.

ومع ذلك، لا تزال التوقعات تشير إلى نمو يفوق معظم الاقتصادات الأوروبية، وقد تساعد آفاق النمو الإيجابية في تخفيف مخاوف الركود التضخمي إذا اضطُر البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط





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