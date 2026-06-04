تعيينات قضائية وأزمات بيئية وتوترات أمنية تشكل ملامح المرحلة المقبلة في الولايات المتحدة

تقرير مفصل يتناول ترشيح تود بلانش لمنصب وزير العدل الأميركي، وتحديات الثروة الحيوانية في تكساس بسبب الدودة الحلزونية، والتوجهات العسكرية الأميركية تجاه حلف الناتو والمحيط الهادئ.

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من التطورات السياسية والأمنية والبيئية المتسارعة التي تعكس ملامح المرحلة القادمة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب . وفي خطوة تثير الكثير من الجدل في الأوساط القانونية والسياسية، أعلن الرئيس ترمب عن عزمه ترشيح محاميه الشخصي السابق تود بلانش لتولي منصب وزير العدل، وهو المنصب الذي يشرف على أعلى سلطة قانونية في البلاد.

يأتي هذا الترشيح بعد أن تولى بلانش قيادة الوزارة بشكل مؤقت، حيث عمل بجد على تنفيذ أجندة الرئيس الجمهوري وتعزيز توجهاته القانونية. وقد كشف ترمب عن هذه النية خلال فعالية في البيت الأبيض، مؤكداً رغبته في جعل بلانش المدعي العام بشكل دائم. وسعى بلانش لترسيخ مكانته كمرشح مفضل خاصة بعد إقالة بام بوندي في أبريل الماضي، حيث اتسمت فترة توليه المؤقتة بتسريع التحقيقات ضد خصوم الرئيس ترمب السياسيين.

ومن أبرز الخطوات التي أثارت انقساماً حاداً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي هي مقترح بلانش بإنشاء صندوق مالي ضخم يصل إلى نحو مليار وثمانمائة مليون دولار لتعويض حلفاء الرئيس عما وصفه بالاضطهاد السياسي، إلا أن وزارة العدل تراجعت عن هذا المقترح بشكل مفاجئ مؤخراً لتجنب المزيد من الضغوط. ويظهر هذا التعيين رغبة الرئيس في إحاطة نفسه بشخصيات تظهر ولاءً مطلقاً، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية القضاء في الولايات المتحدة.

وعلى صعيد آخر، تواجه الثروة الحيوانية في ولاية تكساس تهديداً بيولوجياً خطيراً بعد أن أكدت وزارة الزراعة الأميركية اكتشاف إصابة عجل بآفة تُعرف باسم الدودة الحلزونية للعالم الجديد. هذه الآفة عبارة عن ذبابة طفيلية تتغذى على الأنسجة الحية للحيوانات ذات الدم الحار، وهو ما يمثل صدمة للمربين الذين كانوا يراقبون اتساع رقعة انتشار هذه الآفة شمالاً عبر المكسيك.

وقد تم رصد الحالة في بلدة لا بريور بتكساس، وهي المنطقة القريبة من الحدود المكسيكية، وتعد هذه هي الإصابة الأولى من نوعها في الولاية منذ عام ألف وتسعمائة وستة وستين. وتحذر وزارة الزراعة من أن انتشار هذه الديدان قد يؤدي إلى تراجع حاد في أعداد قطعان الماشية التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة وسبعين عاماً، مما ينذر بارتفاع قياسي في أسعار لحوم البقر وتأثر الأمن الغذائي للمستهلكين.

وتكمن خطورة هذه الذبابة في أن إناثها تضع بيضها في الجروح المفتوحة، وبمجرد فقس البيض تبدأ اليرقات في الحفر داخل اللحم الحي، مما قد يؤدي إلى موت الحيوان إذا لم يتم التدخل علاجياً. ورغم أن الخطر على البشر يظل منخفضاً، إلا أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة لصناعة الثروة الحيوانية في تكساس قد تصل إلى مليار وثمانمائة مليون دولار، مما يجعل هذه الأزمة انتكاسة كبرى للجهود الوقائية التي كلفت ملايين الدولارات.

أما في الشأن الدولي والأمني، فقد بدأت الولايات المتحدة في الضغط على حلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي، وتحديداً في أوروبا وكندا، لتعزيز مساهماتهم الجوية والبحرية لملء الفراغ الناتج عن تراجع الدور الأميركي المباشر في بعض المناطق. وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن الرئيس ترمب سيحضر اجتماع رؤساء دول الحلف المقرر عقده في تركيا خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في إعادة صياغة توازنات القوة داخل الحلف.

وبالتوازي مع هذه التحركات الدبلوماسية، شهد المحيط الهادئ تطوراً أمنياً ميدانياً، حيث أعلن الجيش الأميركي عن تنفيذ هجوم استهدف سفينة في المنطقة الشرقية من المحيط، مما أسفر عن مقتل شخصين، في إطار العمليات التي تهدف إلى تأمين الممرات المائية ومكافحة التهديدات. وفي سياق مختلف تماماً، أشار الرئيس ترمب إلى احتمالية إقامة نزال للفنون القتالية في حديقة البيت الأبيض، وذلك ضمن احتفالات الذكرى المائتين والخمسين لاستقلال الولايات المتحدة، في خطوة تمزج بين الاحتفالات الوطنية والأنشطة الرياضية الجماهيرية التي يفضلها الرئيس، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات آلاف الأشخاص في واشنطن العاصمة، مما يضيف طابعاً غير تقليدي على المراسيم الرسمية للدولة





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