تعيين نورة السرحان رئيسًا تنفيذيًا للشركة السعودية للاستثمار الجريء خلفًا للدكتور نبيل كوشك

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) قرارًا بتعيين نورة بنت محمد السرحان رئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من 1 يوليو 2026م، وذلك ضمن خطة التعاقب الوظيفي التي أشرف على إعدادها المجلس. وتمتلك السرحان خبرة واسعة في إدارة الاستثمار الخاص والاستشارات المالية وقد انضمت للشركة في 2019م وتقلّدت منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار. كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للمدير التنفيذي السابق د. نبيل كوشك على ما بذله من جهود كبيرة وإسهامات نوعية منذ عام 2019م في تأسيس عمليات الشركة وتطوير قدراتها وترسيخ مكانتها كصانع سوق رئيسي. وتشير التطورات إلى أن الشركة شهدت خلال فترة قيادة د. كوشك نموًا لافتًا في نشاطها الاستثماري أسهم في تعزيز ريادة المملكة إقليميًا في قطاع الاستثمار الجريء، حيث سجل حجم الاستثمار الجريء في المملكة نموًا بنحو 26 ضعفًا مقارنة بعام 2018م. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت SVC في أكثر من 65 صندوقًا وأكثر من 1000 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، مما يعزز أهداف تنويع الاقتصاد ورؤية 2030.

أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) قرارًا بتعيين نورة بنت محمد السرحان رئيسًا تنفيذيًا للشركة ابتداءً من 1 يوليو 2026م، وذلك تنفيذًا لخطة تعاقب وظيفي لقيادات الشركة أعدّها وأشرف على تنفيذها المجلس.

وتمتلك السرحان خبرة واسعة في مجالات إدارة الاستثمار الخاص والاستشارات المالية، وقد انضمت إلى SVC في يونيو 2019م، وتقلّدت عددًا من المناصب القيادية كان آخرها منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار، حيث أسهمت في تطوير استراتيجية الشركة وقيادة أجندتها الاستثمارية، وأشرفت على الجوانب الاستراتيجية والحوكمة والأداء المؤسسي. وأعرب مجلس إدارة الشركة عن خالص شكره وتقديره وامتنانه للمدير التنفيذي د.

نبيل كوشك على ما بذله من جهود كبيرة وإسهامات نوعية خلال توليه منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2019م، حيث كان له دور أساسي في تأسيس عمليات الشركة وتطوير قدراتها وبناء كوادرها، وترسيخ مكانتها بوصفها صانع سوق رئيسيًا ضمن منظومة الاستثمار الخاص في المملكة. وشهدت الشركة خلال فترة قيادة د.

كوشك نموًا لافتًا في نشاطها الاستثماري، أسهم في تعزيز ريادة المملكة إقليميًا في قطاع الاستثمار الجريء، كما حرص خلال توليه المنصب على إعداد خطة التعاقب الوظيفي لقيادات الشركة التي جاء هذا التعيين تتويجًا لها، حيث سيواصل إسهامه ودعمه لمسيرة الشركة من خلال استمرار عضويته في مجلس الإدارة.

وتُعدّ SVC من الجهات الاستثمارية الرائدة في المملكة، وقد أسهمت استراتيجيتها خلال السنوات الماضية في تصدّر المملكة لدول المنطقة في حجم الاستثمار الجريء للعام الثالث على التوالي خلال عام 2025م، مع نمو حجم الاستثمار الجريء في المملكة بنحو 26 ضعفًا مقارنة بعام 2018م، وقد استثمرت الشركة في أكثر من 65 صندوقًا تشمل صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص، أسهمت في الاستثمار في أكثر من 1,000 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030





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الشركة السعودية للاستثمار الجريء نورة السرحان نبيل كوشك التعاقب الوظيفي الاستثمار الجريء رؤية 2030

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