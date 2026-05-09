تعويضات مليونية لرجل أمريكي سُجن ظلماً بسبب تهم طقوس شيطانية مفبركة

قصة مأساوية عن جيفري كلارك الذي قضى عقوداً خلف القضبان بتهمة قتل لم يرتكبها، بعد أن لفق المحققون أدلة حول طقوس شيطانية، لينتهي الأمر بتبرئته ومنحه تعويضات مالية ضخمة.

شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكثر القضايا القضائية إثارة للجدل والصدمة في مقاطعة ميد بولاية كنتاكي، حيث تحولت حياة جيفري كلارك وصديقه كيث هاردين إلى مأساة حقيقية استمرت لعقود.

بدأت القصة عندما وُجهت إليهما تهمة قتل الشابة روندا سو وارفورد، التي كانت تبلغ من العمر تسعة عشر عاماً فقط. في تلك الفترة، وبدلاً من الاعتماد على الأدلة المادية الملموسة والتحقيقات الجنائية الرصينة، انساق المحققون وراء نظريات خيالية وتفسيرات غير منطقية. لقد تم إدانة الرجلين في عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، وصدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد، مما حرمهما من حريتهما ومن أجمل سنوات عمرهما بناءً على أسس واهية ومزاعم لا أساس لها من الصحة.

ظل كلارك وهاردين طوال فترة سجنهما يصرخان ببراءتهما، مؤكدين أنهما لم يرتكبا هذه الجريمة البشعة، إلا أن أصواتهما ظلت حبيسة الجدران لسنوات طويلة، في ظل نظام قضائي تعامل معهما كمدانين قبل أن تثبت إدانتهما فعلياً. تكمن مأساة هذه القضية في الطريقة التي تم بها تزييف الحقائق وتوجيه الاتهام. فقد كشفت تفاصيل الدعوى اللاحقة أن الشرطة والادعاء العام قد صورا الجريمة على أنها كانت جزءاً من قربان شيطاني، وهي تهمة تم اختلاقها دون وجود أي دليل مادي يدعمها.

كان المحقق الرئيسي في القضية، مارك هاندي، هو المحرك الأساسي لهذه النظرية الزائفة، حيث استغل اعتقادات والدة الضحية بأن ابنتها قد تكون تورطت في ممارسات شيطانية مع أصدقائها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد التلاعب ليشمل استدعاء شهود قدموا شهادات مشبوهة ومضللة، حيث زعم أحدهم كذباً أن جيفري كلارك يحمل وشماً لصليب مقلوب على جسده، وهو ادعاء ثبت لاحقاً أنه محض خيال.

والأدهى من ذلك، هو التواطؤ الذي حدث بين شريف مقاطعة ميد آنذاك جوزيف غرير والطبيب الشرعي السابق بيل آدامز، الذين اتُهما بالتآمر لتعديل تاريخ وفاة الضحية بشكل متعمد، وذلك لضمان أن يتزامن تاريخ الوفاة مع يوم لا يملك فيه المتهمان حجة غياب قوية، مما أدى إلى إضعاف موقفهما القانوني أمام المحكمة وتسهيل عملية إدانتهما. بعد مرور سنوات طويلة من العذاب والظلم، بدأ بصيص الأمل يلوح في الأفق بفضل جهود مشروع البراءة، وهو منظمة تسعى لتصحيح الأخطاء القضائية باستخدام العلم الحديث.

في عام ألفين وستة عشر، أُفرج عن كلارك وهاردين، ولكن التبرئة الرسمية لم تأتِ إلا بعد عامين إضافيين من التدقيق القانوني. كان المفتاح الحقيقي للخلاص هو تطور تقنيات فحص الحمض النووي، حيث أُجريت فحوصات دقيقة على شعرة عُثر عليها على جسد الضحية. وأثبتت النتائج العلمية القاطعة أن هذه الشعرة لا تعود إلى كيث هاردين، وهو ما نسف تماماً الرواية التي ساقها المحققون سابقاً وأثبت أن الإدانة كانت مبنية على أكاذيب وتلفيقات.

ومنذ لحظة تبرئتهما، لم يتم توجيه الاتهام لأي شخص آخر في هذه القضية، مما يؤكد أن الجناة الحقيقيين قد أفلتوا من العقاب بينما دفع أبرياء الثمن من حريتهم وحياتهم. لم تكن التبرئة نهاية المعاناة، بل كانت بداية رحلة لاستعادة الحقوق المنهوبة. رفع جيفري كلارك دعوى قضائية مدنية اتهم فيها مجموعة من المحققين والمسؤولين بالتآمر لسجنه ظلماً وتدمير حياته.

وبعد معركة قانونية مريرة، أنصفت هيئة المحلفين كلارك وقضت بمنحه تعويضات مالية ضخمة بلغت أربعة وعشرين مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف دولار كتعويضات مدنية عن سنوات السجن والظلم، بالإضافة إلى خمسة وسبعين ألف دولار كتعويضات عقابية ضد الجهات المتورطة. وفي بيان مؤثر، وصف كلارك هذه اللحظة بأنها استيقاظ من كابوس مرعب استمر لأربعة وثلاثين عاماً، معبراً عن امتنانه العميق لمن أدرك حجم المأساة التي عاشها.

إن هذه القضية تسلط الضوء على مخاطر التسرع في إلقاء التهم بناءً على تحيزات اجتماعية أو نظريات وهمية، وتؤكد أهمية الرقابة الصارمة على عمل الأجهزة الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الفظائع القضائية التي تقتل الروح حتى وإن بقي الجسد على قيد الحياة





قضاء أمريكي تعويضات مالية مشروع البراءة خطأ قضائي حقوق الإنسان

