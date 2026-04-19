تعليم مكة يحصد مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية

إدارة تعليم مكة المكرمة تحقق إنجازًا نوعيًا بحصد طلابها وطالباتها مراكز متقدمة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية، وذلك بفضل الجهود المتكاملة في رعاية حفظة كتاب الله وتعزيز مهاراتهم، ضمن حرص الوزارة على إعداد جيل واعٍ ومتدين.

حققت الإدارة العامة لل تعليم بمنطقة مكة المكرمة إنجازاً نوعياً في مسابقة القرآن الكريم الوزارية للعام الدراسي 1447هـ، حيث حصد طلابها وطالباتها مراكز متقدمة على مستوى إدارات ال تعليم في مختلف فروع المسابقة. يأتي هذا التميز تأكيداً على جهود الإدارة المتواصلة في دعم ورعاية حفظة كتاب الله، من خلال برامج نوعية ومبادرات تعليم ية متخصصة تركز على تعزيز مهارات الحفظ وال تجويد . وقد ساهمت الكوادر ال تعليم ية المؤهلة والبيئة المحفزة التي وفرتها الإدارة في تنمية قدرات الطلاب والطالبات في مجال القرآن الكريم.

عبّرت إدارة تعليم مكة المكرمة عن اعتزازها الكبير بهذا الإنجاز، مشيدةً بالمستويات المتميزة التي أظهرها المشاركون، والتي تعكس حجم الجهد المبذول. وأكدت الإدارة استمرارها في دعم هذه المنافسات التي تساهم بفعالية في غرس القيم الإسلامية وتعزيز ارتباط النشء بكتاب الله. كما ثمّنت الإدارة الدور المحوري لأولياء الأمور والمعلمين في تحقيق هذا النجاح، مشددةً على أن الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة تعد ركيزة أساسية في بناء جيل متمسك بهويته وقيمه الدينية.

يأتي هذا التفوق في سياق حرص وزارة التعليم على تشجيع الطلاب والطالبات على حفظ القرآن الكريم وتدبره، وتنمية روح التنافس الشريف بينهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومتمسك بتعاليم دينه الحنيف. تُعد مسابقة القرآن الكريم الوزارية من أبرز المسابقات السنوية التي تنظمها وزارة التعليم في المملكة، وتهدف إلى تحفيز الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام على حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته، وتدبر معانيه وفق أحكام التجويد. تشمل المسابقة فروعاً متعددة تختلف في مقدار الحفظ، بدءاً من حفظ أجزاء محددة وصولاً إلى حفظ القرآن كاملاً، مما يتيح الفرصة لمشاركة شريحة واسعة من الطلبة حسب مستوياتهم وقدراتهم.

تمر المنافسات بمراحل متعددة تبدأ من مستوى المدرسة، ثم مكاتب التعليم، وصولاً إلى التصفيات النهائية على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة. تحظى المسابقة باهتمام بالغ من وزارة التعليم نظراً لأثرها التربوي والتعليمي العميق في تعزيز القيم الإسلامية، وتنمية مهارات التلاوة والتجويد، وبناء شخصية متوازنة للطلاب والطالبات. كما تساهم في اكتشاف المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم ورعايتها.

ويعكس هذا الإنجاز الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة تعليم مكة المكرمة في إعداد جيل قرآني مؤهل، ملتزم بتعاليم دينه وقيم مجتمعه.





