تعليق الرحلات في مطار الخميني بطهران بعد هجوم إيراني على إسرائيل

أعلنت إيران تعليق الرحلات في مطار الخميني الدولي بعد هجوم صاروخي على إسرائيل، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض جميع الصواريخ وأقر خططاً لعمليات مستقبلية. وعبّر ترمب عن تفاؤله بقرب اتفاق لكنه انتقد الضربات على بيروت.

أعلنت وكالة أنباء مهر ال إيران ية، مساء الأحد، تعليق الرحلات الجوية في مطار الخميني الدولي، أحد المطارين الرئيسيين في العاصمة طهران، وذلك بعد شن إيران هجوماً صاروخياً على إسرائيل ، وهو الأول منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من أبريل الماضي.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من إعادة فتح المطار في أبريل، إثر إغلاق دام أسابيع بسبب الحرب التي اندلعت عقب الضربات الإسرائيلية الأميركية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، أن رئيس الأركان إيال زامير صادق على خطط لعمليات مستقبلية، دون أن يوضح ما إذا كان سيتم تنفيذ رد فوري على إيران.

وأضاف ديفرين في تصريحات متلفزة أن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد، مشيراً إلى أن إسرائيل تستعد أيضاً لاحتمال تعرضها لمزيد من الهجمات من إيران، التي قال إنها ارتكبت خطأً فادحاً. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنه قوله إن النظام الإرهابي الإيراني اختار مرة أخرى طريق الإرهاب. وأطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل في أول قصف من نوعه منذ وقف إطلاق النار الهش، مما يزيد تعقيد جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على إسرائيل لن يساعد المفاوضات الجارية، لكنه أبدى تفاؤلاً بأن اتفاقاً لا يزال قريباً. وأوضح ترمب في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن الهجوم سيعقد الجهود الدبلوماسية، مضيفاً: نحن قريبون جداً. كنت أقول إن اتفاقاً سيوقع الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، ثم يحدث هذا. وانتقد ترمب أيضاً الضربات الإسرائيلية على بيروت، معرباً عن استيائه منها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران، مشيراً إلى رصد إطلاق دفعة ثالثة باتجاه إسرائيل. وأكد في بيان أن القوات الجوية اعترضت حتى الآن جميع الصواريخ، وأن أنظمة الدفاع الجوي تواصل تحديد التهديدات واعتراضها. وسمعت انفجارات عدة في شمال إسرائيل، دون تقارير فورية عن خسائر أو أضرار. وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق الصواريخ، ونقل عن القوات المسلحة قولها إن الهجمات الإيرانية ستستمر إذا ردت إسرائيل أو لم توقف هجماتها على لبنان.

وكانت طهران حذرت من الرد بعد ضربات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في تحدٍ لطلب أميركي سابق بوقف التصعيد. وتواصل الولايات المتحدة ضغوطها على دول أخرى في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم مشروع قرار يلزم إيران بإبلاغ الوكالة بمصير مواقعها النووية. وفي تطور آخر، يشهد جهاز الموساد هزة كبيرة بعد قرار رئيسه الجديد رومان غوفمان إقالة نائبه المعروف باللقب أ، مما أثار مخاوف من خلل في عمل الجهاز، خصوصاً على الجبهة الإيرانية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تحقيق تقدم في المفاوضات النووية ووقف إطلاق النار في لبنان. ويبدو أن الهجوم الإيراني الجديد يهدف إلى فرض معادلة جديدة عبر ربط الجبهة اللبنانية بالهجمات الصاروخية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة. وتظل المنطقة على حافة الهاوية، مع احتمالات متزايدة لاندلاع مواجهة شاملة قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي





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